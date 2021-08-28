İyi Parti Kurucusu Av.Günay Kodaz Günlerdir Saha Da Halkın Derdini Dinliyor

Çağlayancerit ziyaretinde İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Tunç ve İl Başkan yardımcısı Mustafa Çolak ile birlikte esnafın derdini dinlediler.

Andırın Ziyaretini İlçe Başkanı Fatih Dal ve Belediye Encümeni Vedat Yaycıoğlu ile gerçekleştirdiler.

Pazarcık ziyaretinde ise önceki İlçe Başkanı Durdu Mehmet Yellice ve ilçe yönetiminden Adnan Tolumbaç ile esnafı ziyaretlerde bulundu.

Güneşevler mahallesinde İl Başkan Yardımcısı Ahmet Altun, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Fatih Özdemir ve yönetimi ile birlikte esnafı dinlediler.

Sanayi sitesi ziyaretlerinde ise İl Başkanı Av.Ahmet Çabukel, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Fatih Özdemir ve Oniki Şubat İlçe Başkanı Doğan Murat Kılıç ve kalabalık bir İYİ Parti heyeti ziyaretlerde bulundular.

Kapalı çarşı esnafı ziyaretine İlçe Başkanı Fatih Özdemir, Dulkadiroğlu kurucu ilçe başkanı Av.Neslihan Koca Nergis ve bir çok partili katıldılar.

Ekinözü ilçesinde İlçe Başkanı Bilal Kaplan ile birlikte Kaymakamlığı, Ziraat Odasını, Emniyet Müdürlüğünü ziyarette bulundular.

Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde Sn. Kodaz; emniyet mensuplarının günde 10-12 saat çalıştırıldığını ve fazla mesai ücreti ödenmediğini, bu durumu devletin düzeltmesi gerektiğine inandığını ve bunun kişisel kanaati olduğunu söyledi.

Ziyaret edilen esnafların en çok alım gücünün düşmesi, satış yapılamaması, elektrik faturalarının her ay bir önceki aydan çok daha fazla gelmesi, elektriğin pahalı olması, pandemi nedeni ile kapanma sürecinde yeterli yardım alamamaları hatta bazı esnafların hiç yardım alamadıkları, çok borçlandıkları ve işleri borç ile döndürdüklerini anlattıklarını bildirdi.

Dulkadiroğlu Güneşevler esnafı, ana yola paralel ve dükkanlar ile anayol arasında kalan parke taşlı yolda araçların çok hızlı geçtiği ve can güvenlikleri olmadığını beyan ile araçların yavaş gitmesini sağlamak için yola tümsek yapılmasını talep ettiklerini ve Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu belediye yetkililerine bu talebi buradan bildirdiğini söyledi.

Dulkadiroğlu Güneşevler Mahallesinde okul olmadığı ve vatandaşların çocuklarını okula göndermekte ciddi sorunlar yaşadıklarını, bu sorunu acilen iktidarın çözmesini istediklerini ayrıca cami olmadığı için Mahalle Muhtarlığı cami yaptırmaya çalıştığından Cami yapılmasına katkı sunulmasına ihtiyaç duyduklarını ifade ettiklerini, Hayırsever vatandaşların Güneşevler Mahalle Muhtarı ile iletişime geçmesinin ve Cami inşaatına katkı sağlamasının faydalı olacağını bildirdi.

Andırın ilçesinde vatandaşların 300 yıllık yaylalarında ki evlerinin, bu yaylaların 2B kapsamında vatandaşlara verileceğine söz verilmesine rağmen kişisel hırslar ile vatandaşların evlerinin yıkıldığından yakındıklarını ifade etti. Eğer 2B ile vatandaşa verilecekse, resmi süreç tamamlanana kadar niçin bu yıkımlar durdurulmuyor? Bu hem vatandaşa hem de devletin maliyesine zarardır. Kin ile yönetim olmaz, yakışmaz dedi. Kahramanmaraş Orman Müdürlüğünü ve ilgili kurumları sağduyuya davet etti. Sn.Valimizin konuya duyarlılık göstereceğini umduğunu bildirdi.

Andırın ’da Esnaf Ve Kefalet Başkanlığını, Esnaf Odasını, Ziraat Odasını ,Emniyet Müdürlüğünü, Şoförler Odasını ziyaret ederek dertleşti. Andırın ’da öne çıkan sorunun yayla evlerinin yıkımı ve su sorunu ve ekonomik kriz olduğunu ifade etti.

Pazarcık İlçesi esnaf ziyaretinde önde çıkan sorunların ekonomik kriz, alım gücünün düşmesi, pahalılık,içme suyunun kesik olması ve yeterli içme suyunun evlere ve iş yerlerine verilememesi nedeni ile şehirde ciddi bir su sorunu olduğu, şehir içindeki yolların bozuk olması ve araçların bu nedenle sürekli zarar görmesi nedeni ile tamirhaneden çıkamaması olduğunu tespit ettiğini bildirdi.Yolların yapılmasını ve su sorununun acilen çözülmesi gerektiğini söyledi.

Sanayi esnafının;Kahramanmaraş Antep yolu üzerindeki alt geçicidin yapımının geciktirilmesi,sanayi de ki alt yapı çalışmaları nedeni ile yolların kazılmış olması, bu çalışmaların yalnızca gündüz saatlerinde çalışma sürdürülmesinin işi uzattığı ve esnafı zora soktuğundan yakındıklarını anlattı.Kavşağı acilen bitirmeliler.Halk bunalmış durumda bu işten.Sanayi yürütülen çalışmalarda ise 24 saat esasına göre vardiyalı çalışılarak işin acil bitirilmesi gereklidir.Kaportacılar sanayi de boya yapamıyor tozdan topraktan dedi.

21.Yüzyılda,onlarca baraja sahip ve su havzası olan Kahramanmaraş ‘da vatandaşın içme ve kullanma suyu, musluktan akan suya muhtaç bırakılmasına tepki gösterdi. Yıllardır her dönem 6-7 milletvekili ve nerede ise tüm belediyeler Akp ’nin ama nasıl olsa her koşulda vatandaş oy veriyor diye bu görevlilerin ve Akp iktidarının Kahramanmaraş halkının hakkını savunmadığını ,vatandaşın sahipsiz kaldığını gördüğünü söyledi ve ekledi ;Kahramanmaraş halkı sahipsiz değildir. İYİ Parti herkesin sahibi ve koruyucusudur. Biz halkımızı ziyaret edip sorunlarının çözümü için basın, kamuoyu ve ilgileri ile paylaşıyoruz. Sorunların çözülüp çözülmediğinin de takipçisi olacağız, kimsesizlerin kimsesi İYİ Parti ve bizleriz, hemşehrilerimize reva görülen hiçbir yoksulluğu ve yoksunluğu hoş görmeyiz. Mücadele ederiz.İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener ve ekibi,yol arkadaşları,teşkilatları tüm Türkiye’de sokak sokak gezerek Milletin dertlerini dinliyoruz.Doğru çözümlerin gerçekleştirilmesi için topladığımız bilgileri TBMM kürüsüsünden,basın mensuplarıyla ve ilgili çözüm mercileri ile devletin kurum ve kuruluşları ile de paylaşıyoruz. Seçmen velinimettir, biz seçmenin velinimet olduğunu yeniden siyasetçilere göstermek istiyoruz.

Özellikle susuzluk çekilmesi bir hemşehriniz olarak çok canımı yakıyor.İlgilileri derhal Kahramanaraş’ın her bir evinde suya ulaşılır olması için çalışmaya ve yatırım yaptırmaya davet ediyorum dedi.