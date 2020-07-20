İyi Parti’de Çabukel Güven Tazeledi

22 Haziran Pazar günü Kahramanmaraş’ta İlçe kongrelerini tamamlayan İYİ Parti, dün İl kongresi yapıldı. Şekerdere Bulvarı üzerinde bulunan İl Binasında gerçekleşen kongreye, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Günay Kodaz, İyi Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Av. Oğuz Hocaoğlu, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül ve çok sayıda partili katıldı.

Kongre Divan teşekkülü, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Faaliyet raporunun okunması ve ibrası ile devam eden kongrede Mali Raporların Okunması ve ibrası gerçekleştirilerek seçime geçildi.

Mevcut Başkan Ahmet Çabukel ve Neslihan Kocanergiz’in aday olduğu kongrede Ahmet Çabukel 281 oy alarak yeniden İl Başkanı seçildi. Rakibi Neslihan Kocanergiz ise 229 oy alabildi.



