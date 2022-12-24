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İyi Partili Başkan Çabukel’den Adaylık Açıklaması

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, il binasında yapılan basın toplantısında milletvekili aday adayı olmak istediği için il başkanlığına aday olmadığını söyledi.

İyi Partili Başkan Çabukel’den Adaylık Açıklaması

İyi Partili Başkan Çabukel’den Adaylık Açıklaması

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, il binasında yapılan basın toplantısında milletvekili aday adayı olmak istediği için il başkanlığına aday olmadığını söyledi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 12:02

Başkan Çabukel, il başkanlık bayrağını devralmak isteyen adaylara başarılar diledi.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın toplantısında partililer ile bir araya gelen Başkan Ahmet Çabukel, yaptığı konuşmada “Bir aksilik çıkmaz ve kısmet olursa da önümüzdeki genel seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmayı planlıyorum” dedi.

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı seçimlerinin demokratik bir ortamda geçeceğini dile getiren Çabukel, “Bildiğiniz üzere İYİ Parti Kahramanmaraş’ta Türkiye’de de olduğu gibi demokratik olarak ilçe kongrelerini tamamlamış durumda. Artık sırada il başkanlığı seçimi var ve il başkanlığı seçiminde de güzel bayrak değişimlerinin yaşanacağını düşünüyorum. Bu minvalde de bir aksilik çıkmaz ve kısmet olursa da önümüzdeki genel seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmayı planlıyorum. Aday adayı olma planımdan dolayı da il başkanlığına aday olmayacağım. Bu yolda kıymetli dava arkadaşlarımın desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çabukel, şöyle konuştu: “Bu bir demokratik bayrak yarışıdır ve burada hangi arkadaşımız bu bayrağı bir ileriye taşımak istiyorsa onun gayreti, delegelerimizin teveccühü neticesinde bir kardeşimiz o bayrağı üstlenecek ve diğer kardeşlerimiz de onun etrafında bir araya gelecek. İşte demokrasi bu demektir. Hem Kahramanmaraş’ta hem de Türkiye’de son, belki de 40 yılın en demokratik şölenine hep beraber şahit oluyoruz. Bu anlamda kıymetli dava arkadaşlarımdan il başkanı adayı olmak isteyen kardeşlerimiz il yönetiminde bulunmak isteyen kardeşlerimiz mevcuttur. Bu anlamda tüm dava arkadaşlarıma çıkacağı ve çıktığı bu yolda başarılar dilerim. İnşallah demokratik olarak seçilecek olan il başkanımıza da herkesi kucaklayan, kol kola vererek yola devam etmesini diliyorum.”

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İyi Partili Başkan Çabukel’den Adaylık Açıklaması
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