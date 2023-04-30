Kahramanmaraş Esnafı Aydoğar'ı Bağrına Bastı

Aydoğar'ın ilk durağı Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde yer alan tekstil sanayi oldu. Burada esnafın sorunlarını dinleyen, milletvekili seçildiği takdirde bu milletin öz evladı gibi çalışacağını, Ankara'da onları temsil edeceğini, onların bir vekili değil evladı gibi hareket edeceğini ifade etti.

Daha sonra depremzede bir gencin nikah törenine şahitlik yapan Muhammed Aydoğar, gençlere evlilik hayatlarında başarı ve huzur dileyerek, oradan Onikişubat ilçesi sınırları içerisinde yer alan sosyete pazarına uğradı. Burada da esnaf ziyareti gerçekleştiren Aydogar'ı esnaf adeta bağrına bastı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarını Recep Tayyip Erdoğan'a vermelerini, milletvekili seçimlerinde ise Yeniden Refah Partisi milletvekili adayı olarak şahsına oy isteyen Muhammed Aydoğar, seçmen vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı.

Ziyaretler sırasında açıklama yapan Yeniden Refah Partisi 1’nci sıra milletvekili adayı Muhammed Aydoğar, "Yeniden Refah Partisi 1. sıra milletvekili adayı olmamız hasebiyle, Kahramanmaraş halkı kendi sokaklarında yetişmiş, Kahramanmaraş'ın esnafı olan, Kahramanmaraş'ın dertleriyle dertlenen, 6 Şubat depreminde kendisi ile beraber bu acıları yaşayan ve kimisinin evladı kimisinin ağabey kimisinin çocuğu yerinde gördükleri şahsımı bağrına bastı.

Bizler de acizane bu kardeşinize yönelik oylarını teveccüh eder kullanırlarsa Ankara'da onları temsil edeceğiz. Ankara'da bir vekilleri değil evlatları olacak bundan sonra da bu vesileyle tüm Kahramanmaraş halkına selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum, desteklerini bekliyorum” dedi.