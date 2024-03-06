Kahramanmaraş’ta Erbakan coşkusu!

Çağlayancerit ve Pazarcık’ta gerçekleştirilen seçim koordinasyon merkezi açılışlarıyla başlayan Kahramanmaraş programına Türkoğlu ilçesinde düzenlenen mitingde Yeniden Refah Partisi Lideri Dr. Fatih Erbakan, Türkoğlu’nda büyük bir kalabalığa hitap etti. Erbakan için meydanı dolduran Türkoğlulular, 31 Mart yerel seçimleri öncesi adeta mesaj verdi. Binlerce Türkoğlulu vatandaş akşamın geç saatine rağmen meydanı tıklım tıklım doldurdu. Birçok partinin Kahramanmaraş İl merkezinde bulamadığı kalabalığı Türkoğlu’nda gece saatlerine rağmen alandan ayrılmayan coşkulu kalabalıkla Yeniden Refah Partisi, yerel seçimler öncesi Kahramanmaraş’ta ve Türkoğlu’nda iddiasını bir kere daha göstermiş oldu. Türkoğlulardan yerel seçimlerde Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca için destek isteyen Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin milletin yeni umudu olduğunu söyledi. Ekonomik sorunlara da değinen Erbakan, bu sorunların çözümü için adresin Yeniden Refah Partisi olduğunu belirtti.

BÜYÜKŞEHİR MİTİNGDE OLACAK KALABALIK TÜRKOĞLU’NDA VAR

Meydanı dolduran Türkoğlululara teşekkür eden Erbakan; “Bu saatte burayı dolduran Türkoğlulara teşekkür ediyorum. Türkoğlu’ndaki manzarayı görünce “Maşallah, suphanallah” diyoruz. Pek çoklarının Kahramanmaraş Büyükşehir mitingi olarak yapacakları mitingi, burada Türkoğlu’nda ilçe mitingi olarak gerçekleştiriyoruz. Türkoğlu’muzun evladı, belediye başkan adayımız Mehmet Karaca’ya zaferler diliyorum. Sizlerin de bu desteğiyle inşallah Mehmet başkanımız Türkoğlu’nda yeni dönemi başlatacak. Geçen yıl depremde çok büyük yaralar alan Kahramanmaraş’ın yeniden imarı ve inşası için genç ve dinamik bir mühendis olarak Muhammed Aydoğar başkanımıza da başarılar ve zaferler diliyorum” diye konuştu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ MİLLETİMİZİN UMUDU HALİNE GELDİ

Yeniden Refah Partisi’nin Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı olduğunun altını çizen Erbakan, Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını vurguladı. Erbakan; “Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı haline geldi. Milletimizin umudu haline geldi. Milletimizin toplanma merkezi haline geldi ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen siyasi partisi haline geldi. Bugün Türkoğlu’nda yaptığımız miting Yeniden Refah’ın iktidara koştuğunun en büyük göstergesidir. Bugün itibariyle 460 bin üyeye sahibiz. 6 ayda yüzde 80 büyüme gerçekleştirdik. Şimdiki hedefimiz 500 bini geçmek olacak. Önce 31 Mart’ta yerel seçimlerde iktidar, ardından 2028’de genel seçimlerde iktidar olacağız. Meydanlar bunu gösteriyor, üye sayımız bunu gösteriyor. Türkiye’nin her yerinden gelen teveccüh bunu gösteriyor. Siyaset kamuoyu; “Büyük bir dip dalga geliyor, Yeniden Refah rüzgarı Anadolu’yu kasıp kavuruyor” diyorlar. İnşallah 31 Mart’ta Yeniden Refah Partisi sandıkları patlatacaktır. Çok büyük bir başarı elde edecek ve 1 Nisan itibariyle ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak. 31 Mart’ta Yeniden Refah öyle bir oy patlaması yapacak ki 2028 seçimlerine güçlü bir şekilde girsin ve 2028’de Milli Görüş zihniyetini iktidara taşısın” şeklinde konuştu.

EKONOMİK SORUNLARA ÇÖZÜM MİLLİ GÖRÜŞ EKONOMİ MODELİ

Ülkenin ekonomik sorunlarını Türkoğlu’nda gündeme getiren Erbakan, bu sorunların çözümünün Milli Görüş Ekonomi Modeli olduğunu ifade etti. Erbakan; “Bu seçimlerde halk önümüzü keserek; “Faturaları ödeyemiyoruz, ay sonunu getiremiyoruz” diyorlar. Etin kilosu 600 TL’ye dayandı. 1 litre süt 50 TL’ye dayandı. Tavuk eti bile lüks oldu. Emekliye 10 bin TL para veriyorlar. 10 bin TL 6 kilo pastırma parası. Bayramda da 3 bin TL daha verecekler, 2 kilo pastırma daha eder. Türkiye’nin geldiği hali görüyor musunuz? Emekliler torunu sünnet olur diye korkuyor. Çünkü 1 çeyrek altını takacak parası yok. Bu durumu emeklilerimiz hak etmiyor. 53 bin TL gelirin altında olan bir aile Türkiye’de fakir ve yoksuldur. 20 senede milletin banka borcu 400 kat arttı. Çünkü hayatta kalmak için mecburen banka kredisi ve kredi kartına yükleniyor. Çiftçinin borcu 2 buçuk milyar TL’den 530 milyar TL’ye fırlamış. Çiftçide kan ağlıyor. Dar gelirli, işçi, emekli, köylü, memur, çiftçi, küçük esnaf hepsi kan ağlıyor. Yüzde 85’i yoksul bir milletiz. Dünya’da bütün ülkeler arasında araştırma yapılıyor. Emekli yaşam kalitesi bakımından Türkiye sondan ikinci çıkıyor. Neden böyle? Yetkilileriz açıklıyor, emeklinin maaşını 17 bin TL’ye çıkarırsak 1,4 trilyon TL masraf çıkacak diyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki 2024 bütçesinden faize ne kadar bütçe yatıracaksınız? 1,25 trilyon TL, bir senede devletin faiz olarak ödeyeceği para. 14 Mayıs’taki Yeniden Refah Partisi’nin mutabakat metnindeki maddeler uygulanmadığı için o faizden kurtulamıyoruz. Çözüm Yeniden Refah Partimizin Milli Görüş Ekonomi modelindedir. Bu modelin uygulanması için halkımızın 31 Mart’ta sandıkları patlatması gerekiyor. İşte bunun için oy istiyoruz. Bu nedenle 31 Mart seçimleri çok kritik. Hem ahlaklı belediyecilik için hem de 2028’de iktidarın yolu açılması için oy vermeniz gerekiyor. İnşallah hem Türkoğlu’nda hem de Kahramanmaraş’ta Allah’ın izniyle ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaksınız” ifadelerini kullandı.

AHLAKLI BELEDİYECİLİK; BEREKET, LİKAYAT VE ADALET DEMEKTİR

Ahlaklı belediyeciliğin tanımını yapan Erbakan, Türkoğlu halkına şu ifadelerle seslendi; “Ahlaklı belediyecilik bereket demektir. Bugün ilçe belediyelerinin borçları 100 milyon TL’den başlıyor. İl Belediyelerinin borçları 1 milyar TL’den başlıyor. Büyükşehirlerin borçları 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar TL’lerden başlıyor. Ülkenin geneli gibi belediyelerde borç batağında yüzüyor. Çünkü rant belediyeciliği ve suiistimaller yüzünden, israf yüzünden bu durumdalar. Ahlaklı belediyecilik demek, ehliyet ve liyakat demektir. Erbakan Hocamız işi ehline teslim etmişti. İşte ahlaklı belediyecilik budur. Ahlaklı belediyecilik adalet demektir. 1989 yılında Sivas’ta ve Çorum’da Milli Görüş belediyeleri en çok hizmeti kendisine oy vermeyen Alevi mahallelerinde yaptı. İşte ahlaklı belediyecilik budur. Ayrımcılık olmaz. Ahlaklı belediyecilik, belediye başkanlığı makamını ibadet makamı olarak görür.İnşallah Allah’ın izniyle 1 Nisan’dan itibaren bu ahlaklı belediyecilikle milletimizi buluşturmak istiyoruz. Sizin de teveccühünüzle inşallah bu dönemi başlatacağız. Hem Kahramanmaraş Büyükşehir’de Muhammed Aydoğar kardeşimize hem de burada Türkoğlu’nda Mehmet Karaca başkanımıza desteğinizi bekliyorum.

BELEDİYECİLİKTE REFERANSLARIMIZ GÜÇLÜ

1994-1999 yılları arasında Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Refah Partisi’nden belediye başkanlığı yapan abimiz 5 yılın sonunda görevi bitince kaldırımın üstünde çorap satmaya devam etti. Bunun manası 5 sene boyunca devletin bir kuruşuna göz dikmemiş olmasıdır. İşte Milli Görüş’ün tarihi budur. Bizim belediyecilik anlayışımızda böyle referanslarımız var. Yeniden o ruhun canlanması için, aynı hassasiyete sahip kadrolarla, aynı aşkla ahlaklı belediyeciliği, Milli Görüş belediyeciliğini Türkiye’de hakim kılacağız. Diyorlar ki; “İktidar partisi ile belediyemizin partisi ayrı olursa ilçemize, ilimize hizmet gelmez.” 1989-1994 döneminde Refah Partili belediyeler o hizmetleri başka parti iktidardayken yaptı. “İman varsa, imkanda vardır” dedi ve tarih yazdı. Cenab-ı Allah, bu hizmetleri yeniden yapmayı nasip eylesin. Bu yaptığımız gayretli çalışmaları zafere vesile eylesin.”

BURADAKİ COŞKU 2028’E MESAJ VERİYOR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci ise; “Türkoğlu’ndaki bu coşkuyu görünce diyorum ki 2028’e Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanı olarak hazırlıyoruz. Ahlaklı belediyeciliğin tek temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi’nin iktidarı için, Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanlığı için 31 Mart’tan sonrada çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ERBAKAN HOCAMIZIN BİZE BIRAKTIĞI MİRAS İLE YOLA ÇIKTIK

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ise; “Kahramanmaraş’ın 11 ilçesinde ve büyükşehrinde Yeniden Refah Belediyeciliğini getirmek için çalışacağız. Bizler bu yola çıkarken Ak Partiliymiş, CHP’liymiş, MHP’liymiş, hiç önemsemeden hepsini kucaklamak için bu yola çıktık. Erbakan Hocamızın bize bıraktığı miras ile hizmet için çıktık” dedi.