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Kahramanmaraş’ta İyi Parti’ye toplu istifa şoku!

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken İYİ Parti Afşin İlçe Teşkilatında toplu istifa haberi geldi.

Kahramanmaraş’ta İyi Parti’ye toplu istifa şoku!

Kahramanmaraş’ta İyi Parti’ye toplu istifa şoku!

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken İYİ Parti Afşin İlçe Teşkilatında toplu istifa haberi geldi.

19 Nisan 2023 Çarşamba 12:43

Bir grup İYİ Partili yaptıkları yazılı Basın açıklaması ile Partide ki tüm görevlerinden istifa ettiklerini duyurdular.

İşte o Basın açıklaması;

“Kıymetli Afşinli hemşerilerimiz, Değerli dava arkadaşlarımız ;

İyi ve cesur hareketi olarak, kuruluşundan beri zor koşullarda emek verdiğimiz partimizin, istikametinden uzaklaştığını görüyoruz.

Genel Merkezin önünde Şanlıurfa il başkanının yaptığı açıklamayı izlerken ; Bu açıklamaya karşı, ses çıkarılmasını, yalanlamasını bekledik. Ama hiç kimse söylenenler gerçeği yansıtmıyor demedi. Ya da diyemedi.

Bölgemizde; toplumsal karşılığı olan donanımlı, değerli büyüklerimizden hiç kimsenin listede yer almadığını görünce, konu hakkındaki inancımız iyice pekişmiş oldu.

Afşin İyi Parti Teşkilatının Başkan başkanlığında, deprem döneminde sahada vücut bulamamış olması bazı spekülasyonlara sebep oldu.

Birçok yerde benzer durumların yaşandığı bir seçim atmosferinde, ortaya çıkacak sonuçlara asla ortak olmayacağız.

1 ARKADAŞIMIZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ PARTİDEN,

13 ARKADAŞIMIZ AFŞİN İYİ PARTİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN,

5 ARKADAŞIMIZ AFŞİN İYİ PARTİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE PARTİDEN

150’e yakın İl, İlçe delegesi ve partili arkadaşlarımızla birlikte istifa ediyoruz…

Cumhurbaşkanlığı sandığının çok önemli olduğu bilinciyle ; Seçimlerde siyasi haklarımızı en iyi şekilde kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz”

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Kahramanmaraş’ta İyi Parti’ye Toplu Istifa şoku!
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