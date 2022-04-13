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Kahramanmaraş’taki belediye otobüs töreni TBMM gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’taki otobüs törenini meclise taşıdı.

Kahramanmaraş’taki belediye otobüs töreni TBMM gündeminde

Kahramanmaraş’taki belediye otobüs töreni TBMM gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş’taki otobüs törenini meclise taşıdı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 10:52
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TBMM'de yerinden söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Başkan Hayrettin Güngör'ün sadece halkı değil Başta Mahir Ünal olmak üzere AK Partili milletvekillerini de kandırdığını ifade ederek, "Yaparsa AK Parti yapar diyorlardı ya, böyle bir kandırmacayı yaparsa gerçekten de AK Parti yapar" eleştirisinde bulundu.

CHP'li Ali Öztunç Meclis'te yerinden söz alarak şunları kaydetti;

"Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta Kemal Sunal filmlerine taş çıkartacak bir olay yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 10 tane otobüsü yan yana dizmiş gıcır gıcır ve diyor ki bunları yeni aldım, bunlar hayırlı olsun. Sayın Mahir Ünal olmak üzere bütün milletvekili arkadaşımızda kurdeleyi hep beraber kestiler. Sonra bir ortaya çıktı ki 10 otobüsün 5'i eski. Mavi otobüsleri almışlar kırmızıya boyamış belediye başkanı, yeni diye milleti kandırmış. Sadece milleti değil, Mahir beyi, milletvekili arkadaşları herkesi kandırmış. Yaparsa AK Parti yapar diyorlardı ya, böyle bir kandırmacayı yaparsa gerçekten AK Parti yapar." Dedi.

Son Güncelleme: 13.04.2022 10:57
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Kahramanmaraş’taki Belediye Otobüs Töreni TBMM Gündeminde
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