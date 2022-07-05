Koray Aydın Sözünü Tuttu; Halay Çekti

“5.000 Yeni Üye” Toplu Üye Katılım Töreni Mahalle ve Sandık Başkanları Toplantısı’na Katılan İYİ PARTİ Siyasi işler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ı dev kalabalık karşıladı. Gündeme ilişkin açıklamaların yapıldığı toplantıda İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Açıkel ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın konuşma yaptı.

İstiklal marşı ve kuran tilaveti ile başlayan toplantıda ilk olarak İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Açıkel konuştu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü salon vermediği eleştiren Açıkel, Kahramanmaraş’a yapılanlar nedeniyle ağır eleştirilerde bulundu.

Sonrasında İYİ PARTİ Siyasi işler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın konuşma yaptığı konuşmada hükümetin ekonomi güvenlik ve dış politika alanlarında eleştirdi. Cumhurbaşkanına ağır eleştirilerde bulundu. Partililere “sokaktan ayrılmak yok” diyen Aydın, üye çalışmalarına devam etme çağrısında bulundu.