Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elmalar’ın Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor
Elmalar’ın Ulaşım Standardı Büyükşehir’le Artırılıyor
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin ve helal kazancın timsalidir
Başkan Mahçiçek: Emeklilerimiz, alın terinin...
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Çağlayancerit yolunda yenileme çalışmaları tamamlandı
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Büyükşehir’den Yeni Kitap, ‘Kahramanmaraş Evliyaları’
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların gözdesi oldu
Dulkadiroğlu doğal yaşam parkı vatandaşların...

Koray Aydın Sözünü Tuttu; Halay Çekti

İYİ PARTİ Siyasi işler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın Kahramanmaraş ziyaretinde İş adamı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez’e verdiği söz gereği halay çekti. 1500 üye yaparsan halay çekerim sözünü yerine getiren Aydın, 6 aylık bir sürede önce 1071 sonra da 1453 üye ile partiye katkı sunan Ölmez’e gayreti için teşekkür etti.

Koray Aydın Sözünü Tuttu; Halay Çekti

Koray Aydın Sözünü Tuttu; Halay Çekti

İYİ PARTİ Siyasi işler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın Kahramanmaraş ziyaretinde İş adamı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez’e verdiği söz gereği halay çekti. 1500 üye yaparsan halay çekerim sözünü yerine getiren Aydın, 6 aylık bir sürede önce 1071 sonra da 1453 üye ile partiye katkı sunan Ölmez’e gayreti için teşekkür etti.

05 Temmuz 2022 Salı 08:07
banner459

“5.000 Yeni Üye” Toplu Üye Katılım Töreni Mahalle ve Sandık Başkanları Toplantısı’na Katılan İYİ PARTİ Siyasi işler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın’ı dev kalabalık karşıladı. Gündeme ilişkin açıklamaların yapıldığı toplantıda İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Açıkel ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın konuşma yaptı.

İstiklal marşı ve kuran tilaveti ile başlayan toplantıda ilk olarak İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Açıkel konuştu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü salon vermediği eleştiren Açıkel, Kahramanmaraş’a yapılanlar nedeniyle ağır eleştirilerde bulundu.

Sonrasında İYİ PARTİ Siyasi işler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın konuşma yaptığı konuşmada hükümetin ekonomi güvenlik ve dış politika alanlarında eleştirdi. Cumhurbaşkanına ağır eleştirilerde bulundu. Partililere “sokaktan ayrılmak yok” diyen Aydın, üye çalışmalarına devam etme çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Koray Aydın Sözünü Tuttu; Halay Çekti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztunç’tan MHRS için meclis araştırma önergesi!
Öztunç’tan MHRS için meclis araştırma önergesi!
Atom Karınca kanalizasyon altyapısı olmayan mahalleleri Ankara gündemine taşıdı!
Atom Karınca kanalizasyon altyapısı olmayan mahalleleri Ankara gündemine taşıdı!
Kahramanmaraş ulaşımı nefes alacak
Kahramanmaraş ulaşımı nefes alacak
Mahir Ünal, ‘Hiper enflasyon, bütün dünyanın ciddi bir sorun olarak önünde’
Mahir Ünal, ‘Hiper enflasyon, bütün dünyanın ciddi bir sorun olarak önünde’
Ak Partili Başkandan diktatörlük benzetmesine tepki
Ak Partili Başkandan diktatörlük benzetmesine tepki

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber