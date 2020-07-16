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‘Mahir Ünal’ adıyla dolandırıcılık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın adını kullanan şahısın dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.

‘Mahir Ünal’ adıyla dolandırıcılık

‘Mahir Ünal’ adıyla dolandırıcılık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ın adını kullanan şahısın dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.

16 Temmuz 2020 Perşembe 17:44

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mahir Ünal’ın avukatı Burhanettin Sevencan, Ünal’ın akrabası olduğunu söyleyen Soner Ünal adlı kişinin bu yöntemle dolandırıcılık yaptığını ve hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Avukat Sevencan, “Müvekkilim Sn. @mahirunal’ın ismini kullanıp, çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan, hakkında suç duyurularında bulunduğumuz, davaları açılan Soner Ünal isimli şahısla Sn.Ünal’ın hiçbir bağı, yakınlığı yoktur. Kendisiyle hukuk yoluyla mücadelemiz sürecektir. Kamuoyunun bilgisine.” Dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir ÜnalDolandırıcılıkKahramanmaraş
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