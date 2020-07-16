‘Mahir Ünal’ adıyla dolandırıcılık

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mahir Ünal’ın avukatı Burhanettin Sevencan, Ünal’ın akrabası olduğunu söyleyen Soner Ünal adlı kişinin bu yöntemle dolandırıcılık yaptığını ve hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Avukat Sevencan, “Müvekkilim Sn. @mahirunal’ın ismini kullanıp, çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan, hakkında suç duyurularında bulunduğumuz, davaları açılan Soner Ünal isimli şahısla Sn.Ünal’ın hiçbir bağı, yakınlığı yoktur. Kendisiyle hukuk yoluyla mücadelemiz sürecektir. Kamuoyunun bilgisine.” Dedi.