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Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması, Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesiyle ilgili "Erdoğan bu milletin iradesini ve itibarını temsil ederken, Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar şimdi kalkmışlar, 'Efendim bize mektup gönderildi, tehdit edildik' diye ağlıyorlar." dedi.

Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması, Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar

Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması, Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesiyle ilgili "Erdoğan bu milletin iradesini ve itibarını temsil ederken, Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar şimdi kalkmışlar, 'Efendim bize mektup gönderildi, tehdit edildik' diye ağlıyorlar." dedi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 17:58
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Batman'da 19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Batman 7. Olağan İl Kongresine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferansla bağlanarak partililere hitap etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, kongrede yaptığı konuşmada, Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesiyle ilgili konuştu.

"ERDOĞAN TEHDİT EDİLİRKEN SUS PUS OLANLAR ŞİMDİ AĞLIYORLAR"

Ünal, "Eğer bu millete birazcık saygıları olsa bu millette her iki kişiden birinin teveccühünü, sevgisini kazanmış Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyarlar. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilirken, Recep Tayyip Erdoğan'a küfredilirken gülenler, ellerini ovuşturanlar, 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden timle ilgili tek kelime ettiler mi? Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlerle ilgili bir cümlelerini gördünüz mü? Recep Tayyip Erdoğan bu milletin iradesini, itibarını temsil ederken Recep Tayyip Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar şimdi kalkmışlar, 'Efendim bize mektup gönderildi, tehdit edildik.' diye ağlıyorlar. Peki, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu mektupla ilgili gereğini yapar. Ama sen bu kadar bu ülkenin Cumhurbaşkanına her türlü hakareti, tehdidi, öldürme riskini mubah göreceksin, kabul edeceksin, tek kelime etmeyeceksin fakat seninle ilgili bir saldırı olduğunda 'Neden beni savunmuyorsunuz?' diyeceksin." ifadelerini kullandı.

"HUKUK GEREGİNİ YAPAR"

Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu aktaran Ünal, "Seninle ilgili de gereği yapılır. Hukuk gereğini yapar. Bu ülkenin bağımsız yargısı senin de hakkını, hukukunu korur ey Kılıçdaroğlu, rahat ol. Ama sen bu ülkenin iktidarını korumak için bugüne kadar ne yaptın? Sen bugüne kadar ne zaman bu milletin yanında durdun? Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini savunursun, Suriye'de Esat'ın yanında yer alırsın, Libya'da Hafter'le birlikte hareket edersin bu milletin tek bir derdi, hassasiyeti seni ilgilendirmez, konuştuğun zaman hiçbir zaman bu milletin kalbinin yanından konuşmazsın. Derdinin yanından konuşmazsın sen biraz bu millete ait olduğunu hatırla. Bu milletin hassasiyetlerini hatırla." ifadelerini kullandı.
"Tabii ki seninle ilgili hukuk herhangi bir tehdit olduğunda da gereğini yapacaktır. Ama sen de dürüst ol, siyaseti dürüst bir şekilde yap. 15 Temmuz'a sen kalkıp kontrollü darbe diyeceksin. O gece öldürülmek istenen bu ülkenin Cumhurbaşkanıyla ilgili tehditleri görmezden geleceksin, sen, 'O gece Marmaris'te tatildeydi' demek gibi bir iftirayı edeceksin. Lütfen merhametli bir şekilde, insaflı bir şekilde, hepimiz hukukun, hakkaniyetin, merhametin, adaletin yanında durarak hareket edelim." dedi.

"SENİN HAKKINI HUKUKUNU DA BİZ SAVUNURUZ"

Hukukun herkese lazım olduğunu dile getiren Ünal, şu değerlendirmede bulundu:"Cumhurbaşkanı Erdoğan tehdit edilirken darbe tehdidiyle karşı karşıya kalırken, hakaretler altındayken ellerini ovuşturma. Gördüğün gibi yine senin hakkını da hukukunu da biz savunuruz. Çünkü bu ülke hukuk devletidir. İşte bizim millet adına derken, Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini milletin teveccühü belirliyor derken, karar verici millettir derken o halde kim olduğunuzu ne belirliyor biz siyasetçiler milletin temsilcileriyiz. Siyaset kötü bir şey değildir. Siyaset bu milletin aziz iradesini alıp devlete yansıtma işidir. O yüzden yaptığımız siyaset millet siyasetidir. Bunun adını koyalım. Bizim yaptığımız siyaset AK Parti'nin yaptığı siyaset bizatihi millet siyasetidir."

NE OLMUŞTU?

İnfaz düzenlemesiyle 16 Nisan'da cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mektupla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli bir mektup paylaştı. Çakıcı mektupta Kılıçdaroğlu'nu "Akıllı ol" diye tehdit etti. Muhalefet kanadını ayağa kaldıran bu tehdit sonrası Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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