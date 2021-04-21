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Mahir Ünal Kahramanmaraş’ta

Ak Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal memleketi Kahramanmaraş’a geldi.

Mahir Ünal Kahramanmaraş’ta

Mahir Ünal Kahramanmaraş’ta

Ak Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal memleketi Kahramanmaraş’a geldi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:11
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Ünal’ın iki günlük Kahramanmaraş ziyareti Göksun ilçesinden başladı. Göksun parti binasında konuşan Ünal, gündeme dair birçok konuya değindi.

AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal memleketi Kahramanmaraş’a geldi. Ünal’ın iki günlük Kahramanmaraş ziyareti Göksun ilçesinden başladı.
Ünal Göksun’da milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Belediye Bakanı Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve partililer tarafından karşılandı.

Parti binasında yapılan programda konuşan AK Parti Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül, Ünal’a yeni görevinde başarılar diledi.
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’da hoş geldin dileklerini ve Ünal’a yeni görevinde başarı dileklerini sundu.
AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel de konuşmasında Kahramanmaraş ve ilçelerine çok önemli yatırılar kazandıran Ünal’a teşekkür edip, yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.
Görgel konuşmasında parti teşkilatlarının çalışmaları hakkında bilgi sundu.
Sağlık sorunları nedeni ile uzun süredir tedavi gören Milletvekili İmran Kılıç’da konuşmasında istirahatini kesip Ünal’ın ziyaretlerine eşlik etmek istediğini söyledi.
AK Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal da Göksun’da yaptığı konuşmasında ülke gündemine dair konulara değindi.

Ünal, şehidimiz Ali Özdemir’in ailesini ziyaret etti. Başkan Ünal burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehidin resminin basıldığı pul aileye hediye etti.

Ak Parti MYK Üyesi ve Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Şehitlerimizin manevi hatırasını yaşatmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Vatan Size Minnettar” projesi kapsamında şahsa özel bastırılan pullarımız Şehidimizin bizlere emaneti olan ailesine takdim edilmiştir. dedi.

Son Güncelleme: 21.04.2021 18:14
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