MHP ‘Adım Adım 2023’ toplantısı Ekinözü’nde yapıldı

Programa MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP İlçe Başkanı Hidayet Şakalar, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, muhtarlar, partililer, belediye meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kuran tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan MHP Ekinözü İlçe Başkanı Hidayet Şakalar, programın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra kürsüye gelen Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker de davetlilere kısa bir selamlama konuşması yaptı.

MHP MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen de yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

“Genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları ile 2021 yılının Eylül ayından itibaren Ülkücü, Milliyetçi hareketin kadroları Türkiye'nin 81 vilayetinde 970 küsur ilçesinde vatandaşı ile buluşmaktadır. Memleketimizin tüm ilçeleri geziliyor vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızla gönül köprülerimizi tazeliyoruz. Bizim burada olmamızın amacından biri de sizlere Cumhur ittifakının karşısında olan Millet ittifakının ne olduğunu anlatmaktır.

Bu manada 2023 yılında sandığa giderken hangi hususlarla hareket edeceğimizi tekrar anımsatmaktır. 2023 seçimlerde ülkemiz için bir karar vereceğiz, Memleketimiz ya küffar'ın eline teslim edilecek ya da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kuran Cumhur ittifakını meydana getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in üzerinde hassasiyetle durduğu bu gönül seferberliğine oy verecek.

Zillet ittifakı denen CHP, İP ve türevleri bunlar memleketimize ne verdiler? Bundan sonra ne vaat ediyorlar? Bunlar hamaset yaparak vatandaşımızı kandırarak, halisane olmayan duygularla oy peşindeler.

Askerimiz, polisimiz Kandilde PKK'ya karşı mücadele verirken bunlar Tezkereye hayır diyen bir CHP'dir. Bunlar Şehit bacısına küfür eden milletvekiline sahip olan İP’çilerdir. Bunlar Yozgat'ta Kandilli bombalayacağım deyip Diyarbakır'da özerklik sözü veren CHP'dir. Bunlar terörist Demirtaş ile görüşülebilir diyen Deva partisinin genel başkanı Ali Babacan'dır. Bunlar PKK ile Fetö ile evvelden beri iş tutan Zillet ittifakıdır.

Biz 2023 seçimlerini çok önemsiyoruz. Devlet Bahçeli beyin önderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok yüksek oylarla mecliste temsil edilmesi için vatandaşımızdan destek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olmadığı müddetçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlam bir yapıyla hareket edemeyeceğini daha önce de görmüştür. 1980'de görmüştür, Komünist ve faşist yapılar, Amerikancı, Rusyacı yapılar memleketimizi işgal etmek istediklerinde ve bunların uzantıları asker olduğu zaman Ülkücü, Milliyetçi Hareket 5 bin tane şehidiyle bu ülkeyi müdafaa etmiştir.

Biz önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen bir genel başkanın mensupları olarak Türkiye'yi Turan coğrafyasını, milletimizi seviyoruz. Maraş bize mezar olmadan düşmana Gülizar olmaz diyen bir ecdadın evlatlarıyız. O zaman Fransız'a karşı durduk, İtalyan'a karşı durduk, Yunan'a, İngiliz'e, karşı durduk, Memleketimiz bölünmesin diye.

Şimdi de aynı vazife 2023 yılında yapılacak seçimlerde de Aziz Türk milletinin evlatlarının üzerine düşecektir.

Sandıkta Maraş'ı, Ekinözü’nü cebinde gören zihniyet buradan sağlam bir tokat yemediği müddetçe Allah bize bunun hesabını sorar. HDP, CHP, İP bir aradadır. MHP ve AK Parti bir aradadır. Hangisinin ülkeyi yönetmesini istiyorsanız sandığa gittiğinizde Allah rızası için bu anlattıklarımızı gözetin.”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise şöyle konuştu;

“Ekinözü bizim ayrıcalıklı bir ilçemiz, sıkıntıların farkındayız. Coğrafi olarak kısıtlı bir alan var. Buranın en önemli sorununun sulama sorunu olduğunun da farkındayız. Tarım Bakanlığımız kapalı sistem sulamaya geçiyor. Böylece hem su kaybının azaltılması mümkün olacak hem de verimin artması Mümkün olacak.

Ekinözü'nün Adatepe barajı'ndan gelecek su kanalları ile tarımda suya kavuşmasını çok önemsiyoruz. Tüm sorunları çözmek için daha iyi hale getirmek için hükümet ve yerel yönetimler elinden geldiği kadar çalışıyor. Biz de bunları destekliyoruz.

Kahramanmaraş'ta 8 milletvekili var, bunun altısı AK Parti'de biri Milliyetçi Hareket partisinde. İlçe belediyelerine baktığınız zaman da 11 ilçemizin 9'u AK Parti'de. Tabii Cumhur ittifakı ile seçimlere girdik, sayın Cumhurbaşkanı bizim adayımızdı, onun seçilmesi için canla başla çalıştık. Kahramanmaraş Sayın cumhurbaşkanına çok ciddi bir oy verdi. Belediyelerde dağılımda da hiç kompleks yapmadan birlikte çalıştık. Biz Cumhur ittifakının gereği olarak hem yerelde hem genelde mecliste kanun çıkartılmasında ya da yatırım programlarında Milliyetçi Hareket Partisi getirilen Kanunlara devamlı destek vermiştir. Yani buralara gelen her yatırımda Milliyetçi Hareket Partisi'nin de katkısı vardır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tamamen yerleşmesi için genel başkanımızın verdiği direktiflerle destek olmaya devam ediyoruz.”

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise konuşmasında şu konulara değindi;

“Gezi olayları ve 15 Temmuz'da başarılı olamayan hain yapılan bundan vazgeçmeyecektir. Mutlaka bir alternatifi yedekte tutuyorlar. 60 yıl emek verdikten sonra olmuyor diye bırakmadılar, bırakmazlar da zaten. Ne yaptılar? Bize F-35'leri parasını verdiğimiz halde teslim etmediler. Hava savunma sistemi vermediler, S-400'leri aldığımız zaman onu kullanmamanızı istiyorlar. Sormak lazım; Biz bunlarla müttefikiz zaten, S-400 almamızdan niye rahatsız oluyorlar? Bize saldırmayı mı düşünüyorlar? Ve şimdi Amerikan üsleri etrafımızda çoğalmaya başladı. Yunanistan tarafından, Suriye'de, Gürcistan'da, Ukrayna'da bu bölgelerde çoğalmaya başladı. Bunlar bize saldırmayı mı istiyor?

Bunların hepsini bir kenara koyun bir de içeride Cumhur ittifakının karşısında yer alan Zillet ittifakını bir kenara koyun. Vatandaşlarımızın önüne çıkıp bir şekilde kandırarak oylarını alabiliyorlar. Bunlardan en büyüğü CHP biraz önce saydığımız dış güçlerle ilgili saydığımız bütün şeylerde Türkiye'yi gidip onlara şikayet eden, onlardan yardım dilenen, hatta Azerbaycan-Ermenistan savaşında Azerbaycan'ın yanında yer almayan söylemlerde bulunan ve ondan sonra Atatürkçüyüm diyerek HDP ile işbirliği yapan bir parti var. Atatürk'e de ihanet ediyor, Türk milletine de ihanet ediyor.

Bunun yanında yine ikinci parti olarak bizim içimizde bir zaman bulunmuş daha sonra çeşitli bahanelerle Parti yönetimini ele geçirmeye çalışmış, bunda muvaffak olamamış gitmiş başka bir parti kurmuş ve kendilerini hala ülkücü diyen başka bir grup var.

Bu grup özellikle bizim AK Parti ile olan ittifakımızı eleştiriyor. Peki biz de soruyoruz; CHP ile sizin ne işiniz var? HDP'yi bir kenara bıraktık, biz zamanında 99'da DSP ile hükümet ortaklığı yaptığımızda bugün de yeralanlar o zaman büyük bir çoğunluğu niye DSP ile hükümet ortaklığı yaptık diye bizi eleştiren adamlardır.”