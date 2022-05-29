MHP Adım Adım 2023 toplantısı Türkoğlu’nda yapıldı

Toplantıya; MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, MDK Başkan Vekili Niyazi Paksoy, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, MHP ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Toplantı, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden toplantı, MHP Türkoğlu İlçe Başkanı Cevdet Kuybu’nun açış konuşmasıyla sürdü.

Kuybu, Kahramanmaraş ve Türkoğlu Milliyetçilerinin 2023 seçimlerine hazır olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu;

“Teşkilatımız her zaman hemşerilerimize hizmet ve vermektedir. İlçe teşkilatımız aktif yapısıyla mahalle ve bölge temsilcileriyle genel merkezimizin emrinde faaliyetlerini sürdürmektedir. MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçelinin ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in önderliğinde 53 yıldır yüce amaç uğruna çıktığı yolda ve Atatürk’ün yolundan hiç bir zaman ayrılmadı. Bugünde devlet bahçeli demek güven demektir. Devlet bahçelinin her zaman için önce ülkem ve milletim dediğini asla kendisini ön plana çıkarmadığını ve milletten aldığı güçle milleti için çalıştığını aziz milletimiz iyi görüyor.

Türk siyasi tarihinin 2 büyük lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet tarihimizin en önemli siyasi adımını atıp Cumhur İttifakını kurmuşlardır. Bu ittifak her şeyden önce mili birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, vatanımızın en güçlü dayanağı ve geleceğimize vurulan birlik mührüdür. Bugünden başlamak üzere 18 Haziran 2023’te yapılacak seçimlere kadar bütün gerçekleri etrafımıza bıkmadan usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş’ın Türk Milliyetçileri hazır. Türkoğlu ilçe teşkilatımız hazırdır.”

“TÜRKİYE’MİZ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ”

Toplantıya katılan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yaptığı konuşmada ; “Türkiye’miz dünyada söz sahibi, kıskanılacak durumda.” Dedi.

İlçedeki ekonomik kalkınmaya değinen Okumuş şunları kaydetti;

“Bilge lider Devlet Bahçeli ve dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’a bu ülkenin başında bulunup bu kadar sıkıntıları çektiğinden dolayı Allah sağlık ve sıhhat, uzun ömürler diliyorum. Başbuğ Alparslan Türkeş’e Allahtan rahmet diliyorum. Böyle güzel 2 parti ile Türkiye’mize diplomaside, her alanda dünyada söz sahibi yapan Cumhurbaşkanımıza da Allah’tan uzun ömürler diliyorum.

Türkoğlu ilçemiz Cumhur ittifakının ruhuna uygun bir şekilde çalışmalarını yaptı, bizlerde belediye başkanı olarak ilçemizi adı gibi güzel, Kahramanmaraş’ımızın içerisinde en güzel konuma getirmek için çalışıyoruz. İlçemize 3 tane organize sanayi getirdik. Bu şu demek ‘Türkoğlu’nda işsizlik sıfır demek. Bugün 18-19 yaşına gelen kardeşlerimizin iş bulabileceği fabrikaları buraya davet ettik. Buraya 3 organize sanayi kurduk.

Bugün Türkiye’miz dünyada söz sahibi, kıskanılacak durumda. Ekonomik anlamda dünyanın her tarafında sıkıntılar olmasına rağmen bu güçlü irade bugün Türkiye’yi yönetmekte ve bu sorunlarında üstesinden gelen, gelecek olan Cumhur ittifakı ruhu.”

“MHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYININ RECEP TAYYİP ERDOĞANDIR”

Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, 2023 seçimlerinin önemini anlattı.

Partisinin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Önümüzde 2023 seçimleri var. Bu sıradan bir seçim değil. Karşımızda 6+1 dediğimiz bir zillet ittifakı var. Bunlara neden zillet diyoruz şimdi bir gözden geçirelim; bunların tamamı, biri kaset komplosuyla genel başkan olmuş ve diğerleri de hem liderlerini hem davalarını yolda bırakarak sırtarlından vuran, makam için, koltuk için davalarını satmışlardır. Şimdi bir empati kuralım, Türkoğlu’nda 6 tane belediye başkanımız olsa, 7. Belediye bakanı da görünmeden Beyoğlun’da otursa, ordan talimat verse Türkoğlu’nu bu 7 kişinin yönetme şansı var mı? 7 kişi bir bakkal dükkanını yönetemez. Ve bu 6+1’in ağ babaları; kimini arkasalında Amerika, kiminin de AB hayranlığı var. Onun için bu seçim bizin kurtuluş seçimimiz. Hepinizden tek destek istiyoruz. Şahısların hatası olabilir ama hiçbir şey vatan kadar güzel olamaz. Bugün İstanbul’un fethinin 569’uncu yıl dönümü. Bu zillet ittifakındakiler zulüm 1453’te başladı diye. Bu zillet işte böyle bir zillet. Bizim için onur, şeref 1453’te başladı ama onlar bunu zulüm saydı. Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan dır.”