Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest 2020 Finallerinde
SANKO Okulları’nın 21 Projesi Teknofest...
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
KASKİ Deplase çalışmalarını tamamladı
Başkan Mahçiçek, Lgs Şampiyonunu Ağırladı
Başkan Mahçiçek, Lgs Şampiyonunu Ağırladı
Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu
Domates Güvesinde Feromon Tuzaklar Kuruldu
Elma İç Kurdu İçin 4. İlaçlama Zamanı Başladı
Elma İç Kurdu İçin 4....

MHP’de deprem! Cemal Enginyurt’a ihraç talebi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP’de deprem! Cemal Enginyurt’a ihraç talebi

MHP’de deprem! Cemal Enginyurt’a ihraç talebi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:40

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık rekoltesi açıklamasına dün sert tepki göstermişti. Enginyurt Pakdemirli'nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş ve "Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" demişti. İhraç talebi kararının ardından Enginyurt'tan ilk açıklama geldi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

İhraç talebinin ardından Enginyurt’tan ilk açıklama geldi.

Enginyurt şunları söyledi:

* Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir.

* Fındıkta oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir.

* Şerefin tavizi olmaz. MHP vazgeçilmez sevdamdır.

NE OLMUŞTU?

Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık rekoltesi açıklamasına dün sert tepki göstermiş ve “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” şeklinde konuşmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Ertuğrul Gazi büstünün TRT 1’de yayınlanan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin oyuncusu Engin Altan Düzyatan olduğunun ortaya çıkması üzerine Enginyurt Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i hedef almıştı.

Anahtar Kelimeler:
MHP’de DepremCemal Enginyurt’a Ihraç Talebi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahir Ünal; 'Ayasofya Türk'ün kızıl elmalarından birisidir'
Mahir Ünal; 'Ayasofya Türk'ün kızıl elmalarından birisidir'
Deva partisi Kahramanmaraş il başkanı belli oldu
Deva partisi Kahramanmaraş il başkanı belli oldu
İyi Parti’de Çabukel Güven Tazeledi
İyi Parti’de Çabukel Güven Tazeledi
BBP genel başkanı Kahramanmaraş’ta
BBP genel başkanı Kahramanmaraş’ta
‘Mahir Ünal’ adıyla dolandırıcılık
‘Mahir Ünal’ adıyla dolandırıcılık

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber