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MHP’li Aycan, CHP Ve HDP’ye Sert Çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini noktasında CHP ve HDP’nin açıklamalarını kimden yana olduklarını açıkça gösterdiğini söyledi.

MHP’li Aycan, CHP Ve HDP’ye Sert Çıktı

MHP’li Aycan, CHP Ve HDP’ye Sert Çıktı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini noktasında CHP ve HDP’nin açıklamalarını kimden yana olduklarını açıkça gösterdiğini söyledi.

27 Mayıs 2022 Cuma 10:44
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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, katıldığı bir televizyon kanalında İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini hakkında değerlendirmede bulundu.

“Bu Türkiye Cumhuriyetine ihanettir”

Aycan, açıklamasında; ““CHP ve HDP’nin Finlandiya ve İsveç’le ilgili açıklamalarına şaşırmadık. Bunlar her zaman ihanet içerisinde olan her iki parti. Bizim Sayın Cumhurbaşkanının yürüttüğü politikayı MHP olarak destekliyoruz ve doğru buluyoruz. Asla terörü destekleyen, teröre finansman sağlayan ve silah sağlayan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini hak etmediğini düşünüyoruz. Bu konuda milli birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekirken CHP ve HDP’li vekillerin Cumhurbaşkanımızın fikrine, görüşüne aykırı bir şekilde görüş belirtmesi ve özellikle İsveç ve Finlandiya’nın tutumunu desteklemesi kimden yana olduklarını gösteriyor. CHP Milletvekili Ünal Çeviköz’ün bu ilk ihaneti değil. Daha önce defalarca Türkiye’nin aleyhtarı tutum içerisinde olmuştu. Zaten HDP’nin farklı başka bir şey yapmasını beklemiyoruz. Tabi ki, onlar daima PKK, PYD teröründen yana oldular. Burada da özellikle İsveç ve Finlandiya’yı destekleyerek teröre desteklerini göstermiş oldular dolaylı bir şekilde. Bu son derece açık bir şekilde ihanetin bir göstergesidir. HDP ve CHP’nin işbirliğinin ve terör seviciliğinin en açık göstergesidir. Bu Türk milletine, Türk devletine ihanetin bir belgesidir, yada açıklamasıdır diye bakıyorum ve kınıyorum. Ama bu dediğim gibi ilk değil, herhalde bu ihanet böyle devam edecek. Türkiye’nin dışında herkesle beraber olan HDP ve CHP burada da kendini göstermiş ve bizim milli duruşumuzun, politikalarımızın devletimizin çıkarından yana değil, terör örgütlerinden yana olduklarını apaçık göstermiştir. Bu Türkiye Cumhuriyetine ihanettir” dedi.

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MHP’li AycanCHP Ve HDP’ye Sert Çıktı
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