Milletvekili adayı Mehmet Bağlar’a vefa örneği!

Kahramanmaraş’ın Piri Reis Mahallesinde kurdukları çadırda kalanYüce ailesinin ve komşularının yardım çığlığına CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar karşılık verdi. Depremin ilk anında ailelerin yardımına koşan Mehmet Bağlar bugün ailelerden birinin davetine katılarak aileyle uzun uzun sohbet etti.

AİLELERLE DUYGUSAL BİR BAĞ KURDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren maddi ve manevi tüm benliğiyle Kahramanmaraş’ta insanların yardım çığlığına karşılık veren Bağlar’ın bu tutumuna hemşehrileri de kayıtsız kalmadı. Pikap üzerinde odun dağıtan, kucağındaki kolilerle çadır çadır gezen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar’a sevgi seli çığ gibi büyüdü.Piri Reis Mahallesindeki ısrarlı iftar davetine giden Bağlar, aileden biri gibi karşılandı.Aileyle duygusal bir bağda kuran Bağlar, deprem anından bugüne kadar hemşehrilerinin her zaman yanında olduğunu olmaya da devam edeceğini söyledi.

ÖZEL ARACINI GIDALARLA DOLDURDU GETİRDİ

Kahramanmaraş’ın böyle acı ve zor günlerle bir daha karşılaşmaması temennisinde bulunan Elif Yüce; “Depremin ilk anında ne yapacağımızı şaşırdık. İnsanlar oradan oraya koşuyor ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı. İlk şoku atlattıktan sonra insanlara yardım gelmesi gerektiğini, özellikle gıda alanında büyük bir ihtiyaç olduğunu komşularımızla istişare ettik. Yetkililere ulaşamadık, Ali Öztunç Milletvekilimizi ve Mehmet Bağlar hocamızı aradık. Allah razı olsun, onlar yakarışımıza anında karşılık verdi, bizi ve komşularımıza gelerek erzak ve içme suyu yardımında bulundu. Ne zaman aradıysak, özel aracını gıda kolileri ve içme sularıyla doldurup burada dağıtım yaptı” Dedi.

SİYASİ KİMLİĞİNİ AÇIK ETMEDİ

İnsanın en zor gününde verdiği desteği kesinlikle unutmayacağını hatırlatan Yüce; “Biz vefakâr bir milletiz. Mehmet Hocamız bizim imdadımıza yetişmişti, biz ise Ramazan ayanın son günlerinde hocamızı arayarak iftar daveti yaptık. Biraz ısrarcı olunca saolsun bizi kırmayarak soframıza oturdu. Ailemizden biri oldu. Ne zaman bize yardım getirse hiçbir şekilde siyasi kimliğini açık etmedi. Biz Milletvekili adayı olduğunu çok sonradan öğrendik. Kendisine başarılar diliyoruz” dedi.

BİRÇOK NOKTAYA YARDIM ULAŞTIRMIŞ

Çadırda iftar yaptıkları diğer aile üyelerinden Ummuhani Yüce ve Durdu Mehmet Yüce de Bağlar’a övgüler yağdırarak; “Ne zaman arasak, komşularımızın ve bizim ihtiyacımız olsa sağolsun hemen kendi arabasıyla getirdi. Biz sadece bize getiriyor zannediyorduk, şehirde gitmediği nokta yokmuş. Rabb’imiz böyle insanların sayısını artırsın. Mehmet Bey’i yengem iftara davet etti, bizde katılmak istedik. Mehmet Bey’le aynı sofrada orucumuzu açtık, kendisine teşekkür ediyoruz.” dedi.

AİLEMİZİN DAVETİ BİZİ ONURLANDIRDI

Yaptığı yardımların konuşulmasını istemeyen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar da yaptığı konuşmada; “Aslında bu tür yardımlar konuşulmamalı ve gizli kalmalıdır. Onlarca belki de yüzlerce adrese yardım götürdük, götürürken de siyasi kimliğimizi ortaya koymadık. Hemşerilerimizin yardımına koşmaya çalıştık, bu ailede yardımına koştuğumuz ailelerden biriydi. Sağolsunlar ailemiz bizi iftarlarına çağırarak onurlandırdılar. Bu nezaketlerinden dolayı aileye çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum.” Dedi.