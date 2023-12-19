Milletvekili Karatutlu KMTSO’yu işaret etti! “1 liraya alınan arazi 10 katı fiyatına satıldı”

Karatutlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a hitaben şu ifadeleri kullandı:

“2015 yılında Kahramanmaraş, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edildi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) yönetimindeki küçük bir grup bu bölgedeki binlerce dönüm araziyi adaletsiz bir şekilde kendi yandaşlarına dağıttılar. Bunun dışında, bu dağıtılan yüzlerce dönüm arazi, 1 liraya alınan arazi 10 katı fiyatına başkalarına satıldı. Ticaret Bakanı yasal yetkileriyle Kahramanmaraş Ticaret Odası’nın bu bölgedeki suistimallerini incelemeyi düşünüyor mu?”