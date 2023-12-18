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Milletvekili Karatutlu “Türk vatandaşlığının değeri bu mu?”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmeleri sırasında 238 bin 55 Suriyeli'nin Türk vatandaşlığına geçişine ilişkin açıklamalar üzerine eleştirel bir açıklama yaptı.

Milletvekili Karatutlu “Türk vatandaşlığının değeri bu mu?”

Milletvekili Karatutlu “Türk vatandaşlığının değeri bu mu?”

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmeleri sırasında 238 bin 55 Suriyeli'nin Türk vatandaşlığına geçişine ilişkin açıklamalar üzerine eleştirel bir açıklama yaptı.

18 Aralık 2023 Pazartesi 18:47

Dr. Karatutlu, "Türk vatandaşlığı, uğruna canlar verilen, tarihi bir mirasın ta kendisidir. Bu kadar önemli bir konumda olan vatandaşlık, acaba ne gibi kriterlerle ve hangi şartlar altında verilmektedir?" diye sordu.

VATANDAŞLIK SÜRECİNİN ŞEFFAFLIĞI

Dr. Karatutlu, vatandaşlık sürecinin şeffaf ve adil olması gerektiğini vurgulayarak, "Yurtdışında uygulanan kriterler gibi dil, kültür ve topluma katkı önemlidir. Bu süreçte hangi adımların atıldığı ve hangi kriterlerin uygulandığı konusunda bilgi sahibi olmak istiyoruz," dedi.

DEMOGRAFİK VE AHLAKİ ETKİLER

Milletvekili, Türkiye'nin demografik yapısına ve toplumsal ahlakına olası etkileri konusunda da endişelerini dile getirdi. "Bu kadar büyük bir nüfusun vatandaşlığa geçirilmesi, uzun vadede ülkemizin demografik ve ahlaki yapısını derinden etkileyebilir," şeklinde konuştu.

VATANDAŞLIK VERİLİRKEN SORULAN SORULAR

Dr. Karatutlu, vatandaşlık verilirken halkın görüşünün alınıp alınmadığını sorguladı. "Vatandaşlarımıza, bu kadar önemli bir konuda fikirleri soruldu mu? Türk vatandaşlığı, Çanakkale'de ve Büyük Taarruz'da dedelerimiz tarafından kanlarıyla kazanıldı. Bu nedenle, bu sürecin şeffaf ve hesap verilebilir olması şarttır," ifadelerini kullandı.

GELECEĞE YÖNELİK POLİTİKALAR

Dr. Karatutlu, "Sığınmacılara vatandaşlık verme politikasının, daha geniş çaplı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini" vurgulayarak, "Asıl amaç, bu insanların kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak olmalıdır. Türkiye, mülteci politikalarında daha dengeli ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemelidir," dedi.

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Milletvekili Karatutlu “Türk Vatandaşlığının Değeri Bu Mu?”
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