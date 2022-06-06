Öztunç, Denetim İstedi, ‘Sığınmacılar Otomatik Silahları Nereden ve Nasıl Temin Ediyor?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, başta Suriyeliler ve Afganlar olmak üzere Türkiye sınırlarına giriş yaparak, Anadolu’da yaşama geçen sığınmacıların silahları nereden ve nasıl temin ettiği sorusuna cevap aradı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Ali Öztunç, “Son günlerde Türkiye’de bulunan yabacı uyruklu özellikle Suriyeli ve Afgan sığınmacıların karıştıkları olaylarda silah kullandıkları, İstanbul’da atış poligonlarında otomatik silahlarla atış talimi yaptıkları basına yansımıştır.” İfadelerini kullandı.

“DENETİM ALTINA ALINMASI GEREKLİ”

Ali Öztunç, “Bu silahların nereden ve nasıl temin edildiğinin bir an önce tespit edilmesi ve denetim altına alınması gerekmektedir.” Dedi.

Öztunç’un kamuoyu adına Bakan Süleyman Soylu’dan yanıt beklediği sorular ise şu şekilde oldu;

1- Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu sığınmacılar karıştıkları olaylarda ve poligonlarda kullandıkları silahları nereden bulmaktadırlar? Bu konuda gerekli denetim yapılmakta mıdır? Yabancı uyruklu kişilerden ele geçirilen silah sayısı kaçtır?

2 - İstisnai yollardan Türk vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu kimselerden silah ruhsatı verilen var mıdır?

3 - Var ise; Silah ruhsatı almak için başvuru yapan kişi sayısı kaçtır? Bu başvurular hangi tür silahlar için yapılmıştır?

4 - İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış kişilerden silah ruhsatı başvurusu yapan kaç kişi ruhsat almıştır? Bu ruhsatların kaçı taşıma, kaçı bulundurmadır?

5 - İstisnai yollardan Türk vatandaşlığı almış Türkiye’de silah ruhsatı başvurusu yapan yabancı uyruklu kişilerin ülkelere göre dağılımları nedir?