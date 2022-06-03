Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun İlgi
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun...
Başkan Güngör’e destek teşekkürü
Başkan Güngör’e destek teşekkürü
SANKO’da Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen etkinliği
SANKO’da Psikolojik Danışman ve Rehber...
Âşık Mahzuni Şerif Unutulmaz Eserleriyle Türkoğlu’nda Anılacak
Âşık Mahzuni Şerif Unutulmaz Eserleriyle...
SANKO’lu uzmandan ‘Sınav kaygısı’ uyarısı
SANKO’lu uzmandan ‘Sınav kaygısı’ uyarısı
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Öztunç, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğündeki torpil iddiasının peşine düştü!

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, eğitim kurumları yeniden yöneticilik atama sürecinde usulsüzlük ve torpil yapıldığına dair iddialar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç tarafından TBMM gündemine taşındı.

Öztunç, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğündeki torpil iddiasının peşine düştü!

Öztunç, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğündeki torpil iddiasının peşine düştü!

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, eğitim kurumları yeniden yöneticilik atama sürecinde usulsüzlük ve torpil yapıldığına dair iddialar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç tarafından TBMM gündemine taşındı.

03 Haziran 2022 Cuma 17:27
banner459

Hürriyetçi Eğitim Sendikası, kendilerine çok sayıda başvurunun olduğunu, yöneticilik puanlarının yeniden hesaplandığını ve çok sayıda kişinin puanlarında değişiklik yapıldığını, bununla beraber bilgi almak isteyen adaylara şeffaflığın sunulmadığını açıkladı.

Kentte tartışmalara neden olan uygulamada ayrıca, idarecilik için değerlendirmeye alınan 49 il müdürünün taşrada çalışması gereken 10’unun puanlarında da oynama yapılarak merkezdeki en iyi okullarda kalmalarının sağlandığı bildirildi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kamuoyu adına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yazılı olarak cevap istedi.

Öztunç’un önergesi ve Bakan Özer’den yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

Hürriyetçi Eğitim Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Eğitim Kurumları yeniden yöneticilik atama sürecinde adayların puanlarında ciddi değişiklikler yaptığı ve adayların bu değişikliklerin gerekçelerini öğrenme talebine karşın şeffaf olmadığı eğitim çevrelerinde ifade edilmektedir. Konuyla ilgili sendikamıza gelen talep ve şikâyetler üzerine süreci yakından takip etmeye başlamış bulunmaktayız.” ifadelerine yer verilmiştir. Ayrıca, idarecilik için değerlendirmeye alınan 49 okul müdüründen taşrada çalışması gereken 10’unun puanlarında oynama yapılarak merkezdeki en iyi okullarda kalmaları sağlandığı iddia edilmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda;

Kahramanmaraş ilinde yeniden yöneticilik atama sürecinde kaç kişi hangi okullara atanmıştır?

Atama formu üzerinden değerlendirilen adayların puanlarında sonradan değişiklik yapıldığı bilgisi doğru mudur? Doğru ise sorumlular hakkında işlem başlatılmış mıdır?

Atama formu üzerinde değişiklik yapılan kişiler kimlerdir? Bu kişilerin sendikalara üyeliği var mıdır? Varsa sendika bazında dağılımı nedir?

Kahramanmaraş ilinde toplam kaç eğitim yöneticisi vardır? Bu yöneticilerin sendikalar bazında dağılımları nedir?

Anahtar Kelimeler:
ÖztunçKahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğündeki Torpil Iddiasının Peşine Düştü!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydınlık Geleceğin Partisi Kahramanmaraş il kongresini yaptı!
Aydınlık Geleceğin Partisi Kahramanmaraş il kongresini yaptı!
MHP Adım Adım 2023 toplantısı Türkoğlu’nda yapıldı
MHP Adım Adım 2023 toplantısı Türkoğlu’nda yapıldı
MHP’li Aycan, CHP Ve HDP’ye Sert Çıktı
MHP’li Aycan, CHP Ve HDP’ye Sert Çıktı
CHP Kadın Kollarından Canan Kaftancıoğlu açıklaması!
CHP Kadın Kollarından Canan Kaftancıoğlu açıklaması!
Ünal Ateş, “Seçim kadınlarla ve gençlerle kazanılır”
Ünal Ateş, “Seçim kadınlarla ve gençlerle kazanılır”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber