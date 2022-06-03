Öztunç, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğündeki torpil iddiasının peşine düştü!

Hürriyetçi Eğitim Sendikası, kendilerine çok sayıda başvurunun olduğunu, yöneticilik puanlarının yeniden hesaplandığını ve çok sayıda kişinin puanlarında değişiklik yapıldığını, bununla beraber bilgi almak isteyen adaylara şeffaflığın sunulmadığını açıkladı.

Kentte tartışmalara neden olan uygulamada ayrıca, idarecilik için değerlendirmeye alınan 49 il müdürünün taşrada çalışması gereken 10’unun puanlarında da oynama yapılarak merkezdeki en iyi okullarda kalmalarının sağlandığı bildirildi.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kamuoyu adına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yazılı olarak cevap istedi.

Öztunç’un önergesi ve Bakan Özer’den yanıt beklediği sorular şu şekilde oldu:

Hürriyetçi Eğitim Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Eğitim Kurumları yeniden yöneticilik atama sürecinde adayların puanlarında ciddi değişiklikler yaptığı ve adayların bu değişikliklerin gerekçelerini öğrenme talebine karşın şeffaf olmadığı eğitim çevrelerinde ifade edilmektedir. Konuyla ilgili sendikamıza gelen talep ve şikâyetler üzerine süreci yakından takip etmeye başlamış bulunmaktayız.” ifadelerine yer verilmiştir. Ayrıca, idarecilik için değerlendirmeye alınan 49 okul müdüründen taşrada çalışması gereken 10’unun puanlarında oynama yapılarak merkezdeki en iyi okullarda kalmaları sağlandığı iddia edilmektedir.

Bu bilgiler doğrultusunda;

Kahramanmaraş ilinde yeniden yöneticilik atama sürecinde kaç kişi hangi okullara atanmıştır?

Atama formu üzerinden değerlendirilen adayların puanlarında sonradan değişiklik yapıldığı bilgisi doğru mudur? Doğru ise sorumlular hakkında işlem başlatılmış mıdır?

Atama formu üzerinde değişiklik yapılan kişiler kimlerdir? Bu kişilerin sendikalara üyeliği var mıdır? Varsa sendika bazında dağılımı nedir?

Kahramanmaraş ilinde toplam kaç eğitim yöneticisi vardır? Bu yöneticilerin sendikalar bazında dağılımları nedir?