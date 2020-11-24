Öztunç, ‘Pelikan’ yapılanmasına verilen yeni statüyü gündeme taşıdı

“Pelikan grubu” olarak tanınan Boğaziçi Küresel ilişkiler Derneği’nin (Bosphorus Global) sosyal medya hesabından kendilerine ‘kamu yararına dernek statüsü’ verildiğini duyurması sonrası harekete geçerek TBMM Başkanlığı’na önerge sunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yazılı olarak cevaplandırması istemiyle kamuoyu adına sorularına yanıt istedi.

Bosphorus Global'in Twitter hesabından yapılan açıklamada kullanılan, “Türkiye’nin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik alanda tanıtımına katkıda bulunmayı asli görevi kabul eden Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği olarak 5. yılımıza 'Kamu Yararına Dernek' statüsü kazanarak girdik. Ülkemiz için çalışmaya ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini masaya yatıran CHP’li Ali Öztunç, “Derneğin , kuruluş amacına bakıldığında, bugüne kadar Türkiye’nin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik alanda tanıtımına yaptığı katkı var mıdır? Var ise bunlar nelerdir?” sorusunu yöneltti ve son 10 yılda kaç dernek ve vakıfa kamu yararı statüsü verildiğini sorguladı.

Öztunç’un Önergesi Aynen Şu Şekilde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Kültür Ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Ali ÖZTUNÇ

Kahramanmaraş Milletvekili

Kamuoyunda “Pelikan grubu” olarak bilinen Boğaziçi Küresel ilişkiler Derneğine (Bosphorus Global) kamu yararına dernek statüsü verildiği ilgili derneğin sosyal medya hesabından duyurulmuştur.

Buna istinaden;

- Söz konusu derneğe kamu yararına dernek statüsü verilmiş midir? Verilmiş ise, hangi kriterler göz önüne alınarak ve derneğin hangi çalışmalarına istinaden bu statü verilmiştir?

- Bosphorus Global isimli derneğin, kuruluş amacına bakıldığında, bugüne kadar Türkiye’nin sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik alanda tanıtımına yaptığı katkı var mıdır? Var ise bunlar nelerdir?

- Son on yılda kaç dernek ve vâkıfa kamu yararı statüsü verilmiştir? Bu dernek ve vakıflar hangileridir?