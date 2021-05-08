Öztunç'tan Çavuşoğlu'na tepki

Öztunç, "Bakan Mevlüt Çavuşoğlu dün çok talihsiz bir açıklama yaptı. Turist gelsin, diye 'Turisti gören herkesi aşılayacağız' diyor. Bu olmaz, bu yanlış bir söylemdir. Bu toplumu ikiye bölmektir" diye konuştu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan bir maden şirketi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır’ın şirketle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle itibarlarının zedelendiği iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Çakır’ı ziyaret ederek destek verdi.

Destek açıklamasının sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Öztunç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun korona virüsü (Covid-19) aşısıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Çavuşoğlu’nun açıklamasının yanlış bir söylem olduğunu belirten Öztunç, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün çok talihsiz bir açıklama yaptı. Turistlerle ilgili aşı ile ilgili bir açıklama yaptı. 'Turist gelsin diye turisti gören herkesi aşılayacağız' diyor. Bu olmaz, bu yanlış bir söylemdir. Bu toplumu ikiye bölmektir" dedi.

'YERLİ TURİST GELİYOR DİYE AMASRALI AŞILANMAYACAK MI?'

Amasra'ya daha çok yerli turist geldiğini söyleyen Öztunç, "Burası Amasra, turistik bir kent, Amasra’ya hiç yabancı turist geliyor mu? Çok gelmiyor. Daha çok yerli turist geliyor. Ne olacak? Amasralı aşılanmayacak mı? Bu mudur sizin yönetim anlayışınız, böyle yönetim olur mu?" ifadelerini kullandı.

Halkın aşıya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Ali Öztunç, "Milletin aşıya ihtiyacı var, bunların da akla ihtiyacı var. Millete aşı lazım, kusura bakmasınlar bu açıklamayı yapanlara akıl lazım akıl. Bu akıl fukaralığıdır. O zaman herkes bir turist yakalasın kendisine aşı yaptırsın. Böyle bir acziyet olur mu?" diye konuştu.