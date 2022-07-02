Öztunç’tan MHRS için meclis araştırma önergesi!

Konuyla ilgili bir soru önergesi veren Öztunç şunları kaydetti;

“Son yıllarda kamu hastanelerindeki sağlık hizmetleri konusunda ve vatandaşın muayene randevusu almadaki karşılaştıkları zorluklar konusunda şikâyetler giderek artmaktadır. Halk, bu sistemde doktor bulamadıklarını veya buldukları doktordan ise ancak haftalar veya aylar sonrasına randevu alabildiklerini ileri sürüyor.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ALO 182'den randevu alamayan veya randevusu aylar sonrasına verilen vatandaşlar özel hastanelere mahkûm bırakılmaktadır. Vatandaş artık kamu hastanelerinden hizmet alamaz duruma getirilmiştir. Artık öyle bir duruma gelindi ki vatandaşlar Milletvekili makamlarını doktor randevusu almak için aramaktadırlar.

Randevu bulunamamasının diğer bir sebebi doktor yetersizliğidir. Doktorların İnsanca yaşayabilecekleri ücretleri alamamaları, Sağlıkta şiddeti çözmek için somut adımların atılmaması, hekimlerin gidişini önleyecek, onların çalışma koşullarını iyileştirecek adımların atılmaması hekimlerimizin yurtdışına gidişini hızlandırmaktadır. Haklarını vermezseniz, bu çalışma koşullarına zorunlu tutarsanız hekimleri yitirirsiniz, bir süre sonra sağlık hizmeti sunacak hekim bulamazsınız. Hekimlerin yükünü daha da artıran, hekimlerin emeğini değersizleştiren, 5 dakikada 1 randevu’ sisteminin bir an önce kaldırılması gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) muayene süresini 20 dakika olarak öngörmektedir. Bir hekimin 5 dakikada 1 hastaya herhangi bir değerlendirme yapabilme olanağı yok. Bunlar olmayınca hasta kendisinin yetersiz değerlendirildiğini, yeterince zaman ayrılmadığını, derdini anlatamadığını düşünmektedir. Bu aynı zamanda sağlıkta şiddeti de arttırmaktadır. Hal böyle olunca hasta yakınları ve hastalar, hekimin sorumlu olduğunu düşünerek hekimin canına kastetmeye kadar uzanan davranışlar sergilemektedir.

Sadece 2021 yılı içinde 1405 doktor yurtdışına yerleşmek için Türk Tabipler Birliği’ne iyi hal belgesi başvurusu yapmıştır. Türkiye’de vatandaşı mağdur eden ve sağlık çalışanlarını tükenme noktasına getiren sağlık sisteminin iyileştirilmesi yönünde yapıcı adımlar bir an önce atılmalıdır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi çöküyor, vatandaş randevu alamıyor, ameliyatlar yapılamıyor, ilaç bulunamıyor, hekim sayısı yetersiz, hekimler çalışma koşulları ve sosyal hakların yetersizliğinden istifa edip yurtdışına gidiyor. Bir an önce gerekli tedbirler alınmaz ise sağlık sistemimiz iflas edecektir. Vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi ve MHRS uygulamasında oluşan aksaklıkların giderilmesi, hastaların muayene randevusu almakta yaşadıkları zorlukların önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve çözüm yollarının araştırılması için Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.