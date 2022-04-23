Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Arslanbey Konağı Restorasyonu’nda Sona Gelindi
Arslanbey Konağı Restorasyonu’nda Sona Gelindi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız...
Milletvekili Öçal’ın 23 Nisan Bayramı Mesajı
Milletvekili Öçal’ın 23 Nisan Bayramı...
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 23...
KSÜ’de 23 Nisan Resim Sergisi açıldı
KSÜ’de 23 Nisan Resim Sergisi...

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Büyük Türkiye hayalini paylaştı!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, ‘bir hayalim var’ diyerek yaptığı paylaşımda, Türkiye ile ilgili düşüncelerini tasvir etti.

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Büyük Türkiye hayalini paylaştı!

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Büyük Türkiye hayalini paylaştı!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, ‘bir hayalim var’ diyerek yaptığı paylaşımda, Türkiye ile ilgili düşüncelerini tasvir etti.

23 Nisan 2022 Cumartesi 17:21
banner459

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, instagram hesabından yaptığı paylaşımda; Liyakatsizliğin olmadığı, Eş-dost, parti kayırma ve kollamanın olmadığı, Şişirilmiş kadroların olmadığı, Rüşvet ve yolsuzluk ile ihale işlerinin olmadığı, Ülke kaynaklarının israf edilmediği, Vatandaşın cebinden zararların kapatılmadığı Bir büyük Türkiye hayal ediyorum.

Adriyatik’ten, Çin Settine 7 iklimde insanların örnek aldığı ve ulaşmak için kendine hedef olarak koyduğu medeniyet ve millet heyecanı yaşayan ve yaşatan bir büyük Türkiye hayalini kuruyorum” dedi.

Son Güncelleme: 23.04.2022 18:12
Anahtar Kelimeler:
Büyük Türkiye Hayalini Paylaştı!Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ak Parti İl Başkanı Görgel, Andırın’da gönül sofrasına konuk oldu
Ak Parti İl Başkanı Görgel, Andırın’da gönül sofrasına konuk oldu
Kılıçdaroğlu’nun ev elektriği kesildi
Kılıçdaroğlu’nun ev elektriği kesildi
Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Millet ittifakı adayı seçim gününe kadar dayak yiyecek”
Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Millet ittifakı adayı seçim gününe kadar dayak yiyecek”
Bakan rakam verdi! İşte Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı
Bakan rakam verdi! İşte Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı
Suriyelilere yol göründü! Cumhur İttifakından önemli açıklamalar var
Suriyelilere yol göründü! Cumhur İttifakından önemli açıklamalar var

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber