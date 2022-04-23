Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Büyük Türkiye hayalini paylaştı!

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, instagram hesabından yaptığı paylaşımda; Liyakatsizliğin olmadığı, Eş-dost, parti kayırma ve kollamanın olmadığı, Şişirilmiş kadroların olmadığı, Rüşvet ve yolsuzluk ile ihale işlerinin olmadığı, Ülke kaynaklarının israf edilmediği, Vatandaşın cebinden zararların kapatılmadığı Bir büyük Türkiye hayal ediyorum.

Adriyatik’ten, Çin Settine 7 iklimde insanların örnek aldığı ve ulaşmak için kendine hedef olarak koyduğu medeniyet ve millet heyecanı yaşayan ve yaşatan bir büyük Türkiye hayalini kuruyorum” dedi.