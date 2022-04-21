Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Millet ittifakı adayı seçim gününe kadar dayak yiyecek”

TMB TV’de yayınlanan Sondan Önce programına konuk olan, Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Son günlerde kamuoyunda çokça tartışılan erken seçim ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı üzerine değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, erken seçimin asla söz konusu olmadığını belirtti.

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayını ne kadar geç açıklarsa o kadar iyi olacağını savunan Yardımcıoğlu şunları kaydetti;

“Seçimin erken yapılma durumu asla söz konusu değil. Seçimin zamanında yapılacağını düşünüyorum. Bir takım çevreler erken seçimden çok sık bahsetse de biz bunun olmayacağını öngörmüştük. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığını aldığı günlerden itibaren baktığımızda partiyi alış tarzı bile bir kaset komplosu sonunda olmuştu. Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’ın başkanlığını desteklediğini söylemiş ve arkasından da genel başkanlık koltuğuna oturmuştu. Dolayısıyla bu ülkede siyasi partilerin genel başkanları koltuğa oturmazdan önce gayet demokrat, gayet halkçı bir takımlar sergiliyorlarsa da koltuğa oturduktan sonrada ‘mevcut sistem devam etsin’ tarzında yaklaşılıyor.

Dolayısıyla CHP Genel Başkanı Ak Partiden sonra baktığımızda bu ülkede en yüksek oyu almış siyasi parti. Bu partinin genel başkanında kendisini Cumhurbaşkanı dayı olarak açıklamak istemesinden daha doğal bir şey olmaz. Ama açıklaya bilecek mi?”

“İKTİDARIMIZDA MUHALEFETİMİZDE BATIDAN CEVAZ ALAN KONUMDALAR”

“Bugünlerde yurt dışına da gidiyor. Maalesef bizim iktidarımızda muhalefetimizde iktidara gelmek istediğinde gidip batıdan cevaz alan konumdalar. Günü birinde orijini Anadolu olan, büyük Türkiye olan ve bu hayali güden bir yapı ile batıdan yada bir takım güç odaklarından cevaz almadan, sadece Anadolu çocuklarından ve büyük Türk Milletinden güç alan, ondan güç almayı en önemli ilke olarak kabul eden bir yapı ile batıya gitmemeyi başarırlarsa eğer o günleri de bizde görmüş oluruz.

Bu itibarla Kılıçdaroğlu’nun AB ve ABD gibi bir takım batılı çevrelerde dostluklar ediniyor ve ziyaretler gerçekleştiriyor olması Cumhurbaşkanlığını istediğini düşündürüyor.”

“SİYASETTE LİYAKAT HİÇ MÜMKÜN OLMAMIŞTIR”

“Eğer bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini başarılı olarak buluyor ise sayın İmamoğlu’nu aday olarak gösterebilirler. Fakat insanların nefisleri o kadar ön plandaki idarecilik konusunda faydalı olacaklarını düşünmek asla söz konusu değil. Siyasette de liyakate maalesef ki benim kendi tecrübelerimden hareketle hiç mümkün olmamıştır.”

“ASLINDA 6 DEĞİL 7 VE 8’İNCİ GÜÇ VAR”

“Millet ittifakı nasıl bir araya geldi, 6’lı yapı nasıl toplandı, HDP dediğimiz PKK’nın silahsız gücü olan yapının perdenin gerisinde olup olmadığına ilişkin bir yığın konular konuşulmakta. Aslında 6 değil bunlar… en az 6, perdenin gerisinde 7 ve 8’inci, büyük elçiler, AB, ABD, birleşik krallık, HDP ve PKK gibi destekçilerinin olduğunu da bu millet aptal olmadığı için görüyor ve konuşuyor.”

“GÖSTERECEKLERİ ADAY MUHAKKAK DAYAK YİYECEK”

“Aday kim olursa olsun, ister Kılıçdaroğlu, ister İmamoğlu olsun gösterilecek her adayın içinden geldiği ideolojik yapılanma esas alındığında olumlu ve olumsuz handikapları olacaktır.

Millet ittifakı; hangi milletin ittifakı olduğunu Allah var ben bilmiyorum, ‘Türk Milleti ittifakı’ deseler daha çok hoş dururdu, benim dünyaya bakış açımla. Millet ittifakı dediğimiz yapıya baktığımızda bunlar adaylarını ne kadar geç açıklarlarsa kendileri için o kadar iyi olur. Gösterecekleri aday kim olursa olsun bu aday muhakkak dayak yiyecek, seçim gününe varıncaya kadar. Dolayısıyla millet ittifakı adayını geç açıklamakla, yada saklamakla çok doğru bir şey yapıyor. Ama netice itibari ile bir tarafta recep Tayyip Erdoğan diğer tarafta en az 6 kişi toplanmış. Yarınlara baktığımızda milletimizde bunu görecektir.”