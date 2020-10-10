Sadullah Ergin'den Deva Partisi Kahramanmaraş İl Yönetimine Ziyaret

Deva Partisi Genel Sekreteri Adalet Eski Bakanı Sadullah Ergin, Deva Partisi Digital Dönüşüm ve Teknoloji Başkanı Burak Dalgın, Kurucular Kurulu Üyesi Mahmut Sami Topbaş, Kurucu Heyeti üyesi Ahmet Ergin Diyarbakır İl kongresi öncesi Deva Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Dr.İrfan Karatutlu ve İl Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Yemekte bir araya gelen heyet Deva Partisi kongreleri ve yeni oluşan başkanlıklar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduktan sonra Diyarbakır İl Kongresine katılmak üzere ilimizden ayrıldı.