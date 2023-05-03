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Seçime 11 gün kala İnce'den ortalığı karıştıracak sözler!

Kocaeli'de gerçekleşen mitingde konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İnce, "FETÖ'nün siyasi ayağı konusu çok önemli. Benden başka hiç kimse bu konunun üstüne gidemez, hiçbiri. Bu ülkede ne kadar terörist varsa kökünü kazıyacağım. Erdoğan gidemez eski ortağı, Kılıçdaroğlu da gidemez yeni ortağı" diye konuştu.

Seçime 11 gün kala İnce'den ortalığı karıştıracak sözler!

Seçime 11 gün kala İnce'den ortalığı karıştıracak sözler!

Kocaeli'de gerçekleşen mitingde konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İnce, "FETÖ'nün siyasi ayağı konusu çok önemli. Benden başka hiç kimse bu konunun üstüne gidemez, hiçbiri. Bu ülkede ne kadar terörist varsa kökünü kazıyacağım. Erdoğan gidemez eski ortağı, Kılıçdaroğlu da gidemez yeni ortağı" diye konuştu.

03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:38

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karamürsel ve Gölcük'ü ziyaret ettikten sonra, İzmit kent merkezindeki mitinge katıldı.

"BUNLAR GERİZEKALI, RÜŞVET BANKADAN MI GÖNDERİLİR?"

İnce, burada yaptığı konuşmada, "Bugünlerde PKK'lılar bana saldırıyor, Hizbullahçılar bana saldırıyor. Ne kadar terör örgütü varsa montaj kaset yapıyor, montaj dekontlar yayıyorlar. Alıyorlar bir dekontu Muharrem İnce yazıyorlar. 10 milyon lira rüşvet göndermişler. Bunlar gerizekalı olduğu için, rüşvet bankadan mı gönderilir? Pazar günü mü gönderilir? Bunlar bu FETÖ'cüler sahtekar olduğu için bunları yayınlıyorlar. Benim sevgili arkadaşlarım da bunları yayıyorlar" dedi.

"ERDOĞAN'IN ESKİLERİYLE MEMLEKETİ KURTARACAKLAR"

Seçimin iki turlu seçim olacağını savunan Muharrem İnce, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu, bunların hepsini toplasan 1 puan yapmaz. Yapılacak iş bir taneydi; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Memleket Partisi ittifak kuracaktı ama yapmadılar, şimdi Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracaklar. Onların kendine hayrı yok ya.

"BENDEN BAŞKA KİMSE BU KONUNUN ÜSTÜNE GİDEMEZ"

Önce huzur, önce yüzümüz gülecek. Sonra liyakat olacak. İşi ehline vereceğiz. Memlekette devlete olan güveni yeniden sağlayacağız. Gençler size sözüm olsun. Düzgün okullarda okuyacaksınız. Özel okullara muhtaç olmayacaksınız. Şimdi bir başka konu daha var. Bir başka konu da FETÖ'nün siyasi ayağı. Benden başka hiç kimse bu konunun üstüne gidemez, hiçbiri. Bu ülkede ne kadar terörist varsa kökünü kazıyacağım. Erdoğan gidemez eski ortağı, Kılıçdaroğlu da gidemez yeni ortağı."

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Seçime 11 Gün Kala İnceden Ortalığı Karıştıracak Sözler!
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