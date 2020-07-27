Sefer Aycan Kahramanmaraş’taki İşçi Ölümlerinin Peşine Düştü

Aycan meclise soru önergesi verdi.

Kahramanmaraş inşaat sektörünün yoğun olduğu şehirlerden biridir. Kahramanmaraş’ta inşaat sektöründe iş kazaları ölümlere ve yaralanmalara sebep olmaktadır. Kahramanmaraş’ta son yıllarda inşaat sektöründe ölümlerin arttığı belirtilmektedir. Bu kapsamda;

1- Kahramanmaraş’ta son 5 yılda yıllara göre inşaat sektöründe kaç iş kazası olmuştur?

2- Kahramanmaraş’ta bu kazalarda yıllara göre ölen veya yaralanan işçi sayısı nedir?

3- Kahramanmaraş’ta inşaat sektöründe kayıt dışı çalışanların durumu ve iş kazaları ile ilgili bilgiler var mıdır?

4- Kahramanmaraş’taki inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının nedenleri nelerdir?

5- Kahramanmaraş’ta gerçekleşen kazalarda iş yerlerinde gerekli iş güvenliği önlemleri alınmış mıydı? Önlem almamış işyerleri için ne gibi işlemler yapılmıştır?

6- Kahramanmaraş’ta inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının önlenmesi için ne gibi önlemler alınmaktadır?