Şerefoğlu Mahallesi Deva'sıyla Buluştu

Daha önce Bertiz Bölgesinde vatandaşlarla buluşan Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı dün akşam bu kez de Kahramanmaraş İl yönetim kurulu üyeleri ve Dulkadiroğlu İlçe yönetim kurulu üyeleriyle Şerefoğlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Deva Partisi Şerefoğlu Mahalle Başkanı Bünyamin Kösem'in organize ettiği toplantıya vatandaşlardan tarafından yoğun bir katılımın olması dikkatlerden kaçmadı.

"Ülkemizin aydınlık yarınlarının meşalaesini bu toprakların çocuklarıyla yakacağız"

Toplantının başında söz alan Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme ülkenin sorunlarını çözebilecek kadroların Deva Kadroları olduğunu dile getirerek şunları söyledi: " Sevgili hemşehrilerim öncelikle Genel Başkanımız Ali Babacan'ın selamını ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam vaktinde kıymetli vakitlerinizi ayırıp teveccüh gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Öncelikle sizlere Dulkadiroğlu teşkilatımız hakkında bilgi vermek isterim. 10 Ekim 2020'de İl Başkanımızdan mazbatamızı aldıktan sonra partimizde görev almak isteyen yaklaşık 200 kişi ile yüz yüze görüşmeler sonucunda 20 kişilik Yönetim Kurulu kadromuzu oluşturduk. Yönetim oluşturduktan yaklaşık 4 ay sonra 9 Şubat 2021'de coşkulu bir şekilde kongremizi yaparak resmen teşkilat olarak yapılanmış olduk. 2020'de bir kişiyle çıkmış olduğumuz bu yolda şükürler olsun yüz olduk, şimdi binler olduk. Deva Partimiz ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de damla damla büyüyor, sel oluyor. Değerli Şerefoğlulu hemşehrilerim ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. İlçemizin ve de mahallemizin sorunları büyük. Her nedense şehrimizin iktidar milletvekilleri ilçemiz sorunlarını çözmek için de gayret göstermiyor. 2023 seçimleri ülkemiz için çok önemli. Bu seçimler ülkemiz ve de şehrimiz için köprüden önce son çıkış. Biz Dulkadiroğlu İlçemiz ve kırsal bölgelerinin kaderini değiştirmek için yola çıktık. Gençlerin umudunu kaybettiği, babaların geçim derdiyle çırpınıp durduğu, emeklilerimizin dar bütçeyle evlerine hapsedildiği, çiftçimizin ve köylümüzün artık tarlasını ekemediği, hayvancılığın neredeyse bitirilmeye çalışıldığı böyle bir dönemde artık ülkemizin liyakatli kadrolara ihtiyacı var diyerek şimdi bu kadrolarımızı mahalle mahalle, köy köy sizlere anlatmak için yola koyulduk. İşte ülkemizin problemlerini çözebilecek bu liyakatli, işinin ehli kadrolar Deva Parti'mizde toplandı. Sevgili hemşehrilerim ülkemiz, adaletin ayaklar altına alındığı, hukukun baskı aracı olarak kullanıldığı, kendisinden olmayanların ötekileştirilerek ihanetle suçlandığı, ekonominin yerle bir edildiği, akraba kayırmacılığının ve partizanlığın her türlü değerin üzerinde tutulduğu böyle bir dönemi asla hak etmiyor. Kıymetli hemşehrilerim, ilçemiz 103 mahallesi ve 202 bin nufusuyla kırsal nufusun yoğunlukta olduğu bir ilçemiz. Şerefoğlu mahallemiz de diğer mahallelerimizde olduğu gibi kırsal bir nufusa sahip ve hak ettiği hizmetleri maalesef ki alamıyor. Köylümüz verimli arazilerini yüksek girdi maliyetleri nedeniyle ekemiyor, gençlerimiz evlerinde çaresizlik içinde bekliyor. İlçemizin problemlerinin farkındayız ve Allah'ın izniyle tüm problemleri çözebilecek kadrolarımızla ilçemizin Deva'sı olmaya hazırız ve talibiz. İnşallah biz ülkemizin aydınlık yarınlarının meşalesini sizlerle, bu toprakların çocuklarıyla yakacağız."

Daha sonra sözü Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu'ya bırakan Deva Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, Şerefoğlu halkına gösterdikleri teveccühten ötürü teşekkür etti.

"Deva Partisi kadrolarıyla ülkemiz hak ettiği değere kavuşacak"

Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu ise konuşmasına hem hayatından hem de siyasi hayatından örnekler vererek başladı. Bir vatandaşın "Siz de bir mevkiye gelince mevcut iktidar partisindekiler gibi bizleri unutacak mısınız" sorusuna cevaben konuşmasına başlayan İl Başkanı Karatutlu: "Hayatım boyunca halktan biri olarak yaşadım ve toplumun yani sizlerin içinden gelen, zor dönemleri görmüş biri olarak şunları söyleyebilirim. Öğrencilik yıllarımda yeri geldi ayakkabı boyacılığı yeri geldi garsonluk yaparak hayatım geçti. Tıp fakültesini kazandıktan sonra da bir takım zorluklar çekerek okudum. Yani sizin içinizden biriyim. Kendi adıma ve partim adına da şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, siyasette bir makama geldiğimizde halkımıza aynı samimiyeti ve ilgiyi devam ettireceğiz, halkımıza tepeden bakan siyasetçi olmayacağız. Eğer bir makam bizi değiştirecekse Allah bizi böyle bir siyasetçi olmaktan uzak etsin.

Biz, bu siyasete kendimiz için değil çocuklarımızın geleceği için girdik. Herhangi bir maddi beklenti içinde olsak şimdi buralarda olmazdık. Benim hayat mücadelem 31 yıldır bu adaletsizliğin, bu siyasi kayırmacılığın mücadelesini vermekle geçti. Hukuk Fakültesi'ni bitiren kendi kızımın çareyi yurtdışına gitmek olarak görmesi üzerine birilerinin artık bir şeyler yapması gerektiğini düşünerek bu yola girmek istedim. Gençlerimiz büyük bir umutsuzluk içerisinde umudu yurtdışına gitmekte arıyor. Eğer, ülkemizi ileriye taşıyacak gençlerin hayalini başka ülkeler süslüyorsa, burada oturup düşünmek gerekiyor. Liyakatin yerini sadakatin aldığı bir ülke haline geldik, gençler ağzıyla kuş tutsa belli yerlerde adamı yoksa bir yerlere gelemiyor. Kpps'de mülakat denilen bir ucube var. Torpili olan kötü puan da alsa kazanıyor, torpili olmayan ne kadar yüksek puan alırsa alsın eleniyor. Gençler adalet istiyor. Gençler refah istiyor. Gençler kaliteli bir hayat istiyor. Gençler Batı’daki, ilerleyen Asya’daki akranlarıyla benzer imkanlara sahip olmak istiyor. Liyakate değer verildiğini görmek istiyor. Gençler, seslerinin duyulmasını istiyor. Gençler tweet likelayınca, fikrini söyleyince ‘Başıma bir iş gelir’ diye korkmak istemiyor. Gençlerin çığlığını duyuyoruz. Ülkemizdeki tüm sorunların çözümünün daha çok adaletten, liyaketten ve daha çok özgürlükten geçtiğine inanıyoruz.

Bugün Deva Partisi kadrolarında siyasete girmemizin birinci sebebi 13 yıl bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı, özellikle ekonomiyi idare etmiş ama hakkında bir tek yolsuzluk olmayan, hiçbir dönemde çelişkilerini görmediğimiz, tertemiz bir siyasi geçmişi olan bir Ali Babacan'dır. O hiçbir şekilde liyakatsizliklere göz yummamıştır. Soyadı Babacan olan birileri devlet kadrolarına liyakatsizce alınmamıştır. Ve ülkemizin en güzel, en prestijli dönemleri dediğimiz dönemler Ali Babacan'ın bizzat ekonomiyi yönettiği dönemlerdir. Bunu hiç kimse inkar edemez. İşte böyle bir Genel Başkanla yola çıktık ve ülkemizin yarınlarını inşa edecek güçlü bir kadrosu olan bir Deva Partisi ile inşallah ülkemizi hak ettiği, sosyal adaletin sağlandığı bir Türkiye ile en kısa zamanda buluşturacağız. Deva Partisi iktidarında hiç kimse kimseyi siyasi kimliğinden, etnik kökeninden, dininden, dilinden, inancından dolayı ötekileştiremeyecek. Hukuk ve adalet olmazsa olmazımız. Ülkemizdeki tüm sorunların çözümünün daha çok adaletten ve daha çok özgürlükten geçtiğine inanıyoruz. Türkiye’yi dünyadaki demokratik ülkeler ligine yükseltmekte kararlıyız. Gelir dağılımında adaletin tesis edildiği, hak ve özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir ülkenin anahtarını cebimizde taşıyoruz. Seçim günü geldiğinde, bu anahtar işte bu Türkiye’nin kapısını açacak. Tüm bu anlattıklarımdan sonra sizleri seçim gecesi düşünüp bunu en iyi kim yapar diyerek, ona göre karar vermeye davet ediyorum. Güçlü ekonominin yolu; hukuktan, adaletten, demokrasiden, özgürlükten, eğitimden geçer. Hepinize teveccüh edip geldiğiniz için teşekkür ediyorum."

Toplantının sonunda Deva Partisi İl Başkanı Uzm.Dr. İrfan Karatutlu vatandaşların sorularına cevap verdi. Bir vatandaşın avukat olan kızıma artık sınavlara gir, hakim yada savcı ol dediğinde kızının, "baba avukatlık mesleği daha saygın meslek neden hakim savcı olacağım" demesi üzerine söz alan Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Salih Dökme, "İşte sözün bittiği yer. Eğer bir ülkede hakimlik ve savcılık saygınlığını yitirmişse o ülkede adaletin durumunu daha nasıl ifade edebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.