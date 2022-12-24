Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
Kahramanmaraş Büyükşehir’den Karacasu’ya Mahalle Konağı
Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde Baktagir Konseri!
Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nde...
Andırın’da Mahalle Yolları Yenileniyor!
Andırın’da Mahalle Yolları Yenileniyor!
Başkan Okay, ‘Sarıkamış Şehitlerini Rahmetle Anıyorum’
Başkan Okay, ‘Sarıkamış Şehitlerini Rahmetle...
Başkan Okay’dan Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Mehmet Akif Ersoy’u...

Süleyman Tekerek, İyi Parti’de İl Başkanlığı Adaylığını Açıkladı

Süleyman Tekerek, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Süleyman Tekerek, İyi Parti’de İl Başkanlığı Adaylığını Açıkladı

Süleyman Tekerek, İyi Parti’de İl Başkanlığı Adaylığını Açıkladı

Süleyman Tekerek, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 12:23

Partinin İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Tekerek, “3 buçuk yıldan beri il başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı adaylığımı huzurlarınızda ilan ediyorum” dedi.

İYİ Parti kurulduğu andan itibaren partide görev alan iş insanı Süleyman Tekerek, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın toplantısında il başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

Adaylık açıklamasını ailesini yanına alarak yapan Tekerek, devralacakları bayrağı daha ileriye taşımak için çok çalışacaklarını dile getirdi.

Sözlerine Sarıkamış şehitlerini anarak başlayan Süleyman Tekerek “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olması Türkiye’nin yarınlarının daha güvenli, daha huzurlu ve daha iyi olabilmesi için ilçe başkanlarımız, il teşkilatımız ve tüm üyelerimizle omuz omuza vererek neferi olmaktan gurur duyduğum partimizi iktidar, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’i Başbakan yapana kadar çalışmak, en az 3 milletvekili, büyükşehir belediye başkanlığı da dahil olmak üzere bütün ilçe belediyelerini kazanmak, her köşesini ezbere bildiğim güzel şehrimin hak ettiği yerlere gelebilmesi için çok başarılı il başkanlığından ve yönetiminden devralmaya aday olduğumuz bayrağı daha yukarıya taşımak, İYİ Parti’ye ve sayın genel başkanımıza inanarak ve güvenerek verilen her oyun takipçisi olmak adına, sandık güvenliğinden tutun mahalle teşkilatlarımızın kurulmasına devam etmek için, 3 buçuk yıldan beri il başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı adaylığımı huzurlarınızda ilan ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Tekerekİyi Parti’de İl Başkanlığı Adaylığını Açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Partili Başkan Çabukel’den Adaylık Açıklaması
İyi Partili Başkan Çabukel’den Adaylık Açıklaması
MHP Kahramanmaraş il başkanı belli oldu!
MHP Kahramanmaraş il başkanı belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye, Türkiye, Rusya Üçlü Adım Atalım İstiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye, Türkiye, Rusya Üçlü Adım Atalım İstiyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 Yıl 7 Ay Hapis Cezası!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 Yıl 7 Ay Hapis Cezası!
Başkan Güngör; “Şehrimize 4 milyar tl’lik yatırım kazandırdık”
Başkan Güngör; “Şehrimize 4 milyar tl’lik yatırım kazandırdık”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber