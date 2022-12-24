Süleyman Tekerek, İyi Parti’de İl Başkanlığı Adaylığını Açıkladı

Partinin İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Tekerek, “3 buçuk yıldan beri il başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı adaylığımı huzurlarınızda ilan ediyorum” dedi.

İYİ Parti kurulduğu andan itibaren partide görev alan iş insanı Süleyman Tekerek, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın toplantısında il başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

Adaylık açıklamasını ailesini yanına alarak yapan Tekerek, devralacakları bayrağı daha ileriye taşımak için çok çalışacaklarını dile getirdi.

Sözlerine Sarıkamış şehitlerini anarak başlayan Süleyman Tekerek “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olması Türkiye’nin yarınlarının daha güvenli, daha huzurlu ve daha iyi olabilmesi için ilçe başkanlarımız, il teşkilatımız ve tüm üyelerimizle omuz omuza vererek neferi olmaktan gurur duyduğum partimizi iktidar, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’i Başbakan yapana kadar çalışmak, en az 3 milletvekili, büyükşehir belediye başkanlığı da dahil olmak üzere bütün ilçe belediyelerini kazanmak, her köşesini ezbere bildiğim güzel şehrimin hak ettiği yerlere gelebilmesi için çok başarılı il başkanlığından ve yönetiminden devralmaya aday olduğumuz bayrağı daha yukarıya taşımak, İYİ Parti’ye ve sayın genel başkanımıza inanarak ve güvenerek verilen her oyun takipçisi olmak adına, sandık güvenliğinden tutun mahalle teşkilatlarımızın kurulmasına devam etmek için, 3 buçuk yıldan beri il başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı adaylığımı huzurlarınızda ilan ediyorum” dedi.