Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
Başkan Güven'den Bayram Mesajı
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni
ASKSL’de Mezuniyet ve Ödül Töreni
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!
Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı’na Ücretsiz Ulaşım!
Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği
Kahramanmaraş’ta İlaçlama ve Dezenfeksiyon Seferberliği
Erkenez’in Ana Caddesi 3 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi
Erkenez’in Ana Caddesi 3 Milyon...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş’ta

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş’ta

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş’ta

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu.

27 Haziran 2023 Salı 21:23

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Numan Kurtulmuş ilk olarak il emniyet müdürlüğündeki koordinasyon merkezine uğrayarak burada deprem ve hayatın yeniden normale dönmesine dair açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı arefesinde Kahramanmaraş'a gelen Türkiye büyük Millet meclisi başkanının Numan Kurtulmuş, İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kurtulmuş, burada yaptığı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Çok acı bir deprem gerçeğini hep beraber milletçe yaşadık. Tarihin az gördüğü yıkımlardan birisine Türkiye şahitlik etti. depremin hemen akabinde hem Türk devletimiz, 85 milyon halkımız, tüm kurumlarımız, hatta tüm dünya birlikte olarak depremin yaralarını acılarını sarmaya çalıştık ve halen de sarmaya çalışıyoruz.Bu arada milletimizin gösterdiği Hamiyet berber duygulardan ve davranışlardan dolayı bir kez daha huzurlarınızda milletimize teşekkür ediyorum. Ardından da tüm kurumlarımız sivil toplum örgütlerimiz hep beraber seferler olarak depremin acılarını ve yaralarını sarmaya çalıştı. bugün geldiğimiz nokta itibarıyla şehirlerimizin yeniden imar ve ihyası noktasına gelinmiştir. ayrıca şehri normale döndürmek ve depremde en çok zarar gören sanayi tesislerine ayağa kaldırmak için de çalışma başlattık. Kahramanmaraş'ta sanayi tesislerimizin bir kısmının yeniden bugün faaliyete başladığını görüyoruz. Ama henüz faaliyete geçemeyen kendilerine ayağa kaldıramayan fabrikalarımız da var.bunları da bir an evvel ayağa kaldırıp yeniden üretime başlatmak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortak görevidir.devlet ve millet olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük gayret gösterdik.göstermeye de devam edeceğiz Ben depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızdan rahmet diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş’ta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Kurtulmuş Kahramanmaraş'a geliyor!
TBMM Başkanı Kurtulmuş Kahramanmaraş'a geliyor!
Karatutlu’dan deprem bölgesi açıklaması: Orta hasarlı binalar ne olacak?
Karatutlu’dan deprem bölgesi açıklaması: Orta hasarlı binalar ne olacak?
Başkan Mahçiçek’ten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’a Expo 2023 Sunumu
Başkan Mahçiçek’ten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’a Expo 2023 Sunumu
Milli Eğitim Bakanı Ak Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatını Ziyaret Etti
Milli Eğitim Bakanı Ak Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatını Ziyaret Etti
Bakan Özhaseki; “Kahramanmaraş’ta yerinde dönüşüm sağlamaya gayret ediyoruz”
Bakan Özhaseki; “Kahramanmaraş’ta yerinde dönüşüm sağlamaya gayret ediyoruz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber