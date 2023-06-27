TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kahramanmaraş’ta

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Numan Kurtulmuş ilk olarak il emniyet müdürlüğündeki koordinasyon merkezine uğrayarak burada deprem ve hayatın yeniden normale dönmesine dair açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı arefesinde Kahramanmaraş'a gelen Türkiye büyük Millet meclisi başkanının Numan Kurtulmuş, İl Emniyet Müdürlüğü içerisinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kurtulmuş, burada yaptığı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Çok acı bir deprem gerçeğini hep beraber milletçe yaşadık. Tarihin az gördüğü yıkımlardan birisine Türkiye şahitlik etti. depremin hemen akabinde hem Türk devletimiz, 85 milyon halkımız, tüm kurumlarımız, hatta tüm dünya birlikte olarak depremin yaralarını acılarını sarmaya çalıştık ve halen de sarmaya çalışıyoruz.Bu arada milletimizin gösterdiği Hamiyet berber duygulardan ve davranışlardan dolayı bir kez daha huzurlarınızda milletimize teşekkür ediyorum. Ardından da tüm kurumlarımız sivil toplum örgütlerimiz hep beraber seferler olarak depremin acılarını ve yaralarını sarmaya çalıştı. bugün geldiğimiz nokta itibarıyla şehirlerimizin yeniden imar ve ihyası noktasına gelinmiştir. ayrıca şehri normale döndürmek ve depremde en çok zarar gören sanayi tesislerine ayağa kaldırmak için de çalışma başlattık. Kahramanmaraş'ta sanayi tesislerimizin bir kısmının yeniden bugün faaliyete başladığını görüyoruz. Ama henüz faaliyete geçemeyen kendilerine ayağa kaldıramayan fabrikalarımız da var.bunları da bir an evvel ayağa kaldırıp yeniden üretime başlatmak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın ortak görevidir.devlet ve millet olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için büyük gayret gösterdik.göstermeye de devam edeceğiz Ben depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızdan rahmet diliyorum.”