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TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Bölgede Kahramanmaraş başta olmak üzere illerimizde büyük yıkım var ama bunun en azından iki ay içinde vatandaşlarımızın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilmiş olması, esasen büyük başarı." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta Depremzedelerle Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Bölgede Kahramanmaraş başta olmak üzere illerimizde büyük yıkım var ama bunun en azından iki ay içinde vatandaşlarımızın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilmiş olması, esasen büyük başarı." dedi.

03 Nisan 2023 Pazartesi 10:33

Kahramanmaraş programı kapsamında ilk olarak Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katılan TBMM Başkanı Şentop, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentop, ziyaret sonrası gazetecilere, Kahramanmaraş merkez ve diğer ilçelerle ilgili son durum hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Depremden 4-5 gün sonra da bölgeyi ziyaret ettiğini anlatan Şentop, "Şimdi gördüğümüz tablo çok büyük ölçüde hizmetlerin sunumunda, özellikle barınma ve diğer acil ihtiyaçların karşılanmasında, elektrik, suyun verilmesinde işler tamamen yoluna girmiş, organizasyon tamamlanmış gözüküyor." diye konuştu.

Depremin büyük bir yıkımıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:

"Bölgede Kahramanmaraş başta olmak üzere illerimizde büyük yıkım var ama bunun en azından iki ay içinde vatandaşlarımızın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilmiş olması, esasen büyük başarı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor, bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden şenlendirecek, canlandıracak, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarda yaşamasını sağlayacak şekilde adımlar da atılacak. Bu vesileyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum."

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan çadır kenti de ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, burada depremzedelerle sohbet etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesince kurulan sosyal marketi gezen Şentop, daha sonra iftar çadırında depremzedelerle orucunu açtı.

İftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ta yaşanan afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kahramanmaraş'ın medeniyetin önemli şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Şentop, "Bu şehrin yetiştirmiş olduğu büyük evlatlarından Rasim Özdenören, 'Kahramanmaraş tesadüfen uğranacak bir şehir değildir. Kahramanmaraş, ancak azmederek ziyaret edilecek bir şehirdir.' diyor. Hakikaten yetiştirmiş olduğu büyük kültür, edebiyat, siyaset dalındaki adamlarla Kahramanmaraş'ın, Türkiye'nin medeniyetine, kültürüne büyük hizmetleri vardır." diye konuştu.

Şentop, Kahramanmaraş'ın İstiklal Harbi'nin ilk başladığı, ilk kıvılcımın, ateşin yakıldığı şehir olduğuna işaret etti.

Kahramanmaraş'ın Necip Fazıl, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Bahaettin Karakoç gibi isimlerle kültür ve medeniyetin ihyası noktasında öncülük yapan bir şehir olduğunu dile getiren Şentop, şunları söyledi:

"Bugün memnuniyetle öğrendim ki depremden sonra başka şehirlere giden vatandaşlarımızın da önemli kısmı geri dönmüş. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin bu anlayış ve şuurla hareket ettiğini gördüm. Bunun için çok teşekkür ediyorum. İftarı çadırda yaptık ama inşallah önümüzdeki senenin ramazanında iftarınızı evlerinizde yapacaksınız. Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Bir yıl içerisinde kalıcı konutlar yapılacak. İnşallah önümüzdeki ramazan sizler evlerinizde olacaksınız, bizler de iftarda evlerinizde misafir olacağız."

Şentop, acıların, sıkıntıların, kederlerin paylaşılarak hafifletildiğini, bunun için bir arada olunması gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından çadır kentte yürüyüş yapan Şentop ile Soylu, bazı depremzedelere çay ikramında bulundu. Bir bankta oturan Şentop ile Soylu, depremzedelerle sohbet etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iftar sonrasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi'ndeki konteyner kentte depremzede 21 kanser hastası ve aileleri için oluşturulan "Umut Sokağı"nı ziyaret etti.

Hobi bahçesi, kurs ve çocuk oyun alanları gibi sosyal mekanları bünyesinde barındıran sokakta, iftar sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Şentop'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşlik etti.

Şentop, daha sonra Kahramanmaraş Barosu'nu da ziyaret etti.

Deprem felaketinde hayatını kaybeden 30 avukat için Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül'e taziye dileklerini ileten Şentop, baronun bu süreçteki çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

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