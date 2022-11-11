Ünal Ateş, “Bunun adı bir soygundur”

Kahramanmaraş’ta, KASKİ’nin önüne giderek su sayaçları ile ilgili açıklama yapan Ünal Ateş, sökülen sayaçların 588 liraya vatandaşa fatura edilmesine tepki gösterdi.

Ünal Ateş şöyle konuştu;

önündeyiz. Bu yıl KASKİ için ‘Vatandaşa en çok zulmeden kurum’ kategorisinde birincilik önerimiz var. KASKİ’yi vatandaşa en çok zulüm eden kurum olarak öneriyoruz. Son 2 ayda vatandaş su sayaçları için feryat figan ediyor.

KASKİ vatandaşa haber vermeden, vatandaşın evinden su saatini söküp yeni su saatiyle değiştiriyor. Bunun içinde vatandaşa 588 lira sayaç değiştirme ücreti alıyor.

Biz bu gün KASKİ’nin taktığı sayacın aynısını satın aldık, biz bunun 235 liraya aldık. Bunun için 50 lira da sucu çağırsanız 285 lira. Bunun perakende satış fiyatı 235 lira, birde toptan alınsa ne kadar uyguna olacağı görülecektir.

Bunun adı bir soyundur. 235 liralık su saatini 588 liraya vatandaşa fatura etmek soygunculuğun ta kendisidir.

Bundan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere KASKİ’nin yetkililerini uyarıyorum. Vatandaşın cebinden fazla para alarak, vatandaşın hem nefretini kazanıyorsunuz hem de suç işliyorsunuz. Bir an önce bu zulme son verin.

KASKİ, söktüğü sayaçları da alıyor. Biz hurdacıya sorduk, “Kötüsü, ölüsü 75-80 lira eder” dediler. 588 lira su sayacı, 80 lirada eski sayaç, bunun vatandaşa maliyeti 650 lira. Vatandaş niçin 2 katı fazla para ödüyor?”