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Ünal Ateş, Büyükşehir belediyesiyle ilgili iddialarda bulundu
Ünal Ateş, Büyükşehir belediyesiyle ilgili...

Ünal Ateş, Büyükşehir belediyesiyle ilgili iddialarda bulundu

CHP Onikişubat ilçe başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ilgili usulsüzlük iddiasında bulundu.

Ünal Ateş, Büyükşehir belediyesiyle ilgili iddialarda bulundu

Ünal Ateş, Büyükşehir belediyesiyle ilgili iddialarda bulundu

CHP Onikişubat ilçe başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ilgili usulsüzlük iddiasında bulundu.

07 Aralık 2020 Pazartesi 14:45
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Ünal Ateş; “Öncelikle geçen hafta görevi başındayken şehit edilen çok değerli polis kardeşimiz Barış Gölü bir kez daha rahmetle anarak sözlerime başlamak istiyorum.

Değerli basın mensupları saygıdeğer hemşerilerim her zaman ifade ettiğim gibi Ana muhalefet partisi olarak bizim görevimiz yapılan yanlışlara işaret ederek bu yanlışlıkların giderilmesini sağlamaktır. Derdimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir.

Memleketimiz için her kim bir taşı bir taşın üzerine koyarsa onun yanında olmaya gördüğümüz yanlışları da dile getirmeye devam edeceğiz. Belediye yasasının ilgili maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri ve 1 derece akrabaları görev süreleri dolduktan 2 yıl sonrasına kadar belediye ile iş yapamazlar Bu kanun hükmü dur.

Son günlerde hem sosyal medyada çıkan haberler hem de bize ulaştırılan belgelerde bazı iddialar kamuoyunu rahatsız etmektedir biz bu iddiaları muhatabına yani Büyükşehir Belediyesi'ne sormak istiyoruz ve Büyükşehir Belediyesi'nden de bu konuda Cevap bekliyoruz.

1- Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İmar Komisyonu olan bir meclis üyesi imar uygulaması yapmakta mıdır?

2- adı geçen meclis üyesi kendi sosyal medya hesabından paylaştığı resimlerin altına şu yazıyı yazmıştır" bugün Büyükşehir İmar Komisyonu üyelerimiz büyükşehir belediye başkanımız ile alıçsekisi mevkiinde yapılan imar uygulamalarını inceledik Yüklenici firma olarak misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Bu açıklamadan anladığımız kadarıyla İmar Komisyonu Başkanı aynı zamanda Yüklenici firmanın kendisi bu paylaşım yapıldıktan çok kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırıldı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı oraya gittiğinde İmar Komisyonu başkanlığına aynı zamanda Yüklenici firma sahibi olduğunu gördüğünde gerekli uyarıda bulunmuş mudur? Bulunmadıysa belediyeciliğin kitabını yazan Sayın Hayrettin Güngör'ün acaba bu konuda kanunun ilgili maddesini bilmediğini mi düşüneceğiz? Hayrettin Güngör bu konuyu bilmiyor idi ise acaba belediyede bu kanunu bilen başka hiç kimse yok mudur?

3- adı geçen meclis üyesi ve 1 derece akrabalarının sahibi olduğu firmalar başka hangi ilçe belediyelerinde ihalelere girmiştir?

Burada tekrar hatırlatmak istiyorum belediye meclis üyeleri diğer devlet işlerine Tabii ki girebilirler ama görev yaptıkları belediyelere iş yapamazlar ihalelere giremezler Bu kanun hükmüdür. Büyükşehir Belediyesi Bu kanun hükmünü İşletmeyi düşünmekte midir? Imar uygulama işi belediyemizin resmi ihalesi ya da resmi işi değildir En fazla vekaleti toplayan Firma bu işi yapar türünden bir açıklama topu taca atmak olacaktır. Netice itibariyle belediyeleri ilgilendiren çok ciddi bir imar uygulaması yapılmakta ve bu imar uygulamasının elediye meclis üyesi firması eli ile yapılması En azından etik anlamda kamuoyunu rahatsız etmektedir.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bu konuda kamuoyunu tatmin edici bir açıklama bekliyoruz.” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ünal AteşBüyükşehir Belediyesiyle Ilgili Iddialarda Bulundu
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