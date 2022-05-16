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Ünal Ateş, “Seçim kadınlarla ve gençlerle kazanılır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Onikişubat Kadın Kolları Başkanlığı tarafından birlik toplantısı düzenlendi.

Ünal Ateş, “Seçim kadınlarla ve gençlerle kazanılır”

Ünal Ateş, “Seçim kadınlarla ve gençlerle kazanılır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Onikişubat Kadın Kolları Başkanlığı tarafından birlik toplantısı düzenlendi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:18
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Bahçei Maraş tesislerinde düzenlenen toplantıya CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, CHP Kahramanmaraş Kadın Kollar İl Başkanı Naile İşlek, CHP Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Baltacı, CHP Dulkadiroğlu Kadın Kolları İlçe Başkanı Deniz Şengül ve partiler katıldı.

CHP Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Baltacı’nın açış konuşmasının ardından söz alan CHP Kahramanmaraş Kadın Kollar İl Başkanı Naile İşlek, birlik beraberliğin önemine değindi.

“Kadınlar siyasette varsa başarı vardır”

İşlek, kısa açıklamasında; “Pandemiden sonra ilk kez bir araya gelebildik. Bundan sonra daha sok bir araya gelmeye çalışacağız. Çünkü artık kadınların sahada olması gerekiyor. Kadınlar siyasette varsa başarı vardır” dedi.

Son olarak konuşan CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ise, “Sizinle aynı sofrada olmaktan kıvanç duydum. Pandemi süresinde birbirinden uzak kalan herkesin yakınlaşması için ilk toplanı oldu. Devamının gelmesi çok önemli. Ülkenin prangalarından kurtulması için olacak ilk seçimde mevcut iktidarı davulla, zurnayla göndereceğiz. Bu ülkede yaşayan halkın iktidarını kurmamız için bu seçimlerde ciddi bir başarı elde etmemiz gerekiyor. Başarıyı elde edebilmemiz için ciddi bir çalışma gerekiyor. Yaklaşık 30 yıllık siyasi hayatımda öğrendiğim tek şey, seçim kadınlarla ve gençlerle kazanılır. Kadının elinin değmediği hiçbir şey başarıyla ulaşma şansı yoktur. O yüzden kadın siyasetçilerden çok korkuyorlar, kadınlardan çok korkuyorlar. Bugün mecliste, meclisin dışında siyaset yapan kadınların üzerindeki baskıya baktığınız ve biraz irdelediğiniz zaman göreceksiniz ki, bu iktidarın en çok korktuğu kitle ve kesim kadınlar. İstedikleri kadar korkutsunlar, yıldırmaya çalışsınlar ben çok iyi biliyorum ki, bu ülkenin tekrar özgürleşmesi, kendi öz benliğine dönebilmesi için ilk seçimlerde üzerine düşeni yapacaktır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ünal Ateş“Seçim Kadınlarla Ve Gençlerle Kazanılır”
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