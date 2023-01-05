Yardımcıoğlu, Türk Bayrağı’nı yok sayan Nuşirevan Elçi’yi biz de yok sayıyoruz!

Yardımcıoğlu, “Aziz toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi yok sayanları yok sayacağız” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi’nin, PKK’nın yayın organı Rudaw TV’de verdiği röportaj esnasında, CHP genel merkezindeki Türk Bayraklarını kaldırmasına ve hem yerel yönetimler hem de özerklik açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Elçi’nin Türk Bayrağını yok sayan tutumu ve özerklik söylemlerine bir tepki de Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’ndan geldi. Elçi’nin PKK’nın yayın organında röportaj vermesini “kendini bilmezlik” olarak değerlendiren Yardımcıoğlu, röportaj esnasında Türk bayraklarının kaldırılmasını da “Türk ve Türkiye düşmanlığının alameti” olarak yorumladı.

Elçi’nin davranışının Türkiye Yüzyılı’nın skandalı olduğunu ifade eden Yardımcıoğlu, “Bayrağımıza, mukaddesatımıza hürmet etmeyene hürmet etmeyiz. Şanlı al bayrağımız uğrunda, canları pahasına bu aziz toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizi yok sayanları yok sayacağız. Bu millet bunun bedelini sandıkta ödetecektir size” dedi.

“EY KILIÇDAROĞLU! BAŞDANIŞMANINIZA SAHİP ÇIKIN”

Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Bir varmış, bir yokmuş. CHP’li Nuşirevan Elçi diye kendini bilmez, devlet ve millet düşmanı bir zat varmış. Bu zat, 6’lı masanın büyük ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da başdanışmanıymış. Zaten Kılıçdaroğlu da 6’lı masanın gizli ortağı HDP’ye yaranmak için bunu başdanışmanı yapmış. Bu başdanışman bir gün dengeyi kaybetmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı bayrağını yok sayma gafletine düşmüş ve ülke bütünlüğüne göz dikmiş. Üstelik de bunu PKK’lılara yağ çekmek için yapmış. Bu kendini bilmez danışmanın hastaneye yatırılarak tedavi görmesi gerek. Zira akıl hastalarının dahi yapmayacağı şeyler yapıyor. Ey Kılıçdaroğlu, başdanışmanınıza sahip çıkın, aklından zoru olan bu zatı tedavi ettirin. Bu zatı Türk hekimlerine emanet edin.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ BABALARININ ÇİFTLİĞİ DEĞİL”

Elçi’nin “Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkânların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı” ifadelerine de değinen Yardımcıoğlu, söz konusu ifadelerin, CHP zihniyetiyle örtüştüğünü belirtti.

Yardımcıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Özerklik naraları atan Elçi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adı altında aslında bölgesel bağımsızlığı kast ediyor. Elçi ve Elçi gibi düşünenler aslında daha güçlü bir ülke yerine karmaşanın hakim olduğu, muz cumhuriyeti benzetmesiyle örtüşecek bir yapı istiyor. Çünkü bunlar karmaşadan besleniyorlar. Düzen, sistem istemiyorlar. Kendi düzenlerini kurarak istedikleri at koşturmak istiyorlar. Bilmiyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti babalarının çiftliği değil. Bunların ülkeyi yönetmede gözü yok. Zaten bunlar da o çap da yok. Bunların tek derdi yöneticilik oynamak. İyi işte CHP size yeter de artar bile. Orada istediğiniz gibi yöneticilik oynayın. Beğenmediniz mi CHP’nin son umudu HDP’ye geçin. Biraz da orada oynayın. Ama kirli emellerinize Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini alet etmeyin. Bizim için yok hükmündesiniz. Bizi üzen sadece Atatürk’ün kurduğu bir siyasi partinin, bugün devlet ve millet düşmanlarıyla işbirliği yapması. Bugün Atatürk yaşasaydı eminim yüzünüze tükürmekle kalmaz içini boşaltırdı. Millette karşılığınız yok, olmadı ve olmayacak. Nerdesiniz ben adamım diyen CHP’liler?”