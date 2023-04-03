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Yüksel Bağcıoğlu, milletvekili aday adayı oldu!

Yüksel Bağcıoğlu Zafer Partisinden milletvekili aday adayı oldu.

Yüksel Bağcıoğlu, milletvekili aday adayı oldu!

Yüksel Bağcıoğlu, milletvekili aday adayı oldu!

Yüksel Bağcıoğlu Zafer Partisinden milletvekili aday adayı oldu.

03 Nisan 2023 Pazartesi 16:28

Bir açıklama yapan Bağcıoğlu şunları söyledi;

“Esnaflık sebebiyle halk ile yakın olan, sorunlara çözüm ve projeler üretebilen, çözüm odaklı düşüncesi yapısına sahip, vatanını milletini seven ve hizmet etmek isteyen biriyim.

adayı olmak istememdeki sebeplerin başında Kahramanmaraş'ımıza hak ettiği hizmeti getirmeye öncülük etmek yer almaktadır. Kahramanmaraşın hâli hazırda problemlerine projeler üreterek bunları hayata geçirip insanlarımızın yararlanmasını sağlamak temel hedefimdir. Bertiz Tüneli projesi en önemli hedeflerimizden biridir. Bu projenin hayata geçirilmesi Bertiz bölgesinde ve şehir merkezinde ikamet eden vatandaşlarımız için büyük önem arz etmektedir. Tünelin açılması durumunda Kahramanmaraş merkez ve Bertiz arasında ulaşımın çok kolaylaşması sebebiyle vatandaşlarımız il merkezinde ikamet etmesine gerek kalmadan il merkezindeki işlerini kolaylıkla halledebilecek, aynı zamanda Bertiz bölgesinde bağ, bahçe, hayvancılık ve tarım işlerini rahatlıkla yapabilecektir. Tünel sayesinde vatandaşlarımız Kahramanmaraş merkezde ikamet etmesine gerek kalmadan sabah işine gidip akşam çok kısa bir sürede evine gelebilecektir. Ulaşımın rahatlaması ile mahalle statüsünde bulunan Bertiz bölgesindeki yerleşim alanlarına hizmetler çok daha hızlı ve az maliyetle gelecektir.

Ayrıca bu proje ile Ilıca 20 Dk, Ekinözü içmeleri 45 Dk. Çağlayancerit 35 Dk. Elbistan 55 Dk, Malatya 1 saat 45 Dk olacaktır. Dolayısıyla Bertiz bölgesinin canlılığı artacak ve her tarafa ulaşımı oldukça hızlanacaktır. Bu şekilde vatandaşlarımızı çokça fayda sağlayacak projelerimizi aktif hale getirmek için çok mücadele edeceğiz.

Başka bir projemizde Kahramanmaraşı Türkiyenin en büyük açık hava müzesi haline getirebilecek Germanicia Antik Kentini yer yüzüne çıkartmak yer almaktadır. Hâli hazırda çıkartılan mozaikler var olan mozaiklerin yüzde biri gibi çok küçük bir alanı ifade etmektedir. Bunların yeryüzüne çıkartılması ve aktif olarak turizme açılması ile farklı şehirlerden ve ülkelerden turist akınına uğrayacağını değerlendirmekteyiz. Bu durumda kahramanmaraşımız ve ülkemiz oldukça çok kazanç elde edecektir ve Kahramanmaraşımızı diğer güzellikleri ile birlikte Turizm cazibe merkezi haline getirecektir.

Bu ve bunun gibi çok sayıda projemiz vardır. Bu projeleri gerçekleştirmek ve Kahramamaraşımıza hak ettiği hizmeti ve değeri getirmek için sizlerin desteklerine ihtiyacımız vardır. Yolumuz hak hedefimiz hizmettir.”

YÜKSEL BAĞCIOĞLU KİMDİR?

1975 yılında Kahramanmaraş Bertiz Kemallı Köyünde dünyaya geldim. Küçük yaştan beri iş dünyasının içinde yer aldım.

1996 Yılından beri tekstil ve restoran sektöründe aktif rol almaktayım.

Anahtar Kelimeler:
Yüksel BağcıoğluMilletvekili Aday Adayı Oldu!
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