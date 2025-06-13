Yayınları ve atıf oranlarıyla dikkat çeken Güngör, birçok rektörü geride bırakan bilimsel performansıyla takdir topluyor.

REKTÖRLERİ GERİDE BIRAKAN BİLİMSEL ÜRETİM

Prof. Dr. Güngör’ün akademik karnesi, pek çok üniversite yöneticisinin önünde yer alıyor. İşte öne çıkan veriler:

• 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel yayın

• 2.100’ün üzerinde bilimsel atıf

• 18 farklı kitapta editörlük görevleri

Bu rakamlar, Güngör’ün yalnızca alanında değil, akademik camiada da ne denli etkin bir isim olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

BİLİMSEL SIRALAMALARDA ÜST SIRALARDA

Türkiye genelinde rektörlerin yayın ve atıf istatistiklerine göre yapılan sıralamalarda, Güngör’ün bireysel çalışmaları pek çok yöneticinin toplam üretimini geride bırakıyor. Bu durum, bilimsel liyakatin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

ÜNİVERSİTEYE VE ŞEHRE KATKI SAĞLAYAN İSİM

Prof. Dr. Özkan Güngör’ün çalışmaları, sadece bireysel başarı olarak değil, aynı zamanda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin bilimsel itibarını artıran önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor. Bilim insanlarının üretkenliği, şehirlerin akademik gelişiminde doğrudan etki yaratıyor.

TIP BİLİMİNE DERİN VE KALICI KATKILAR

Nefroloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen Güngör, Türkiye’deki tıp literatürüne değerli katkılar sunuyor. Hem bilimsel bilgi birikimi hem de yayınlarıyla tıp camiasında önemli bir yere sahip.

GELECEK NESİLLERE İLHAM VEREN AKADEMİSYEN

Prof. Dr. Özkan Güngör, yalnızca bir bilim insanı değil; aynı zamanda yeni nesil araştırmacılar ve tıp öğrencileri için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Üretkenliği, disiplinli akademik yaşamı ve bilimsel katkılarıyla örnek bir model oluşturuyor.