Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, gençlerin sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Gençlerin ufkunu açan Pusula Maraş Öğrenci Toplulukları, yeni dönemde dört farklı alanda faaliyet gösterecek ‘Doğa ve Keşif’, ‘Teknoloji ve Gelecek’, ‘İyilik’, ‘Yeni Medya ve Fotoğrafçılık’ toplulukları adı altında 4 yeni topluluğu ile gençlerin ilgi alanlarına hitap eden yepyeni bir yolculuğa çıkartacak. Bu topluluklarla gençler, hem ilgi alanlarına uygun etkinlikler bulacak hem de farklı deneyimlerle kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Topluluklara katılmak isteyen gençlerin, Pusula Maraş mobil uygulamasına kayıt olmaları gerekiyor. Detaylı bilgiye ve Pusula Maraş uygulamasının indirme bağlantılarına https://pusulamaras.kahramanmaras.bel.tr/basvuru/ogrenci-toplulugu internet adresinden ulaşılabiliyor.

Şehrin Ritmini Doğada Yakalayacaklar

Doğa ve Keşif Topluluğu; keşif yürüyüşleri, kamp organizasyonları ve çevre bilinci odaklı projelerle gençleri doğayla buluşturacak. Katılımcılar hem Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerini tanıyacak hem de sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık kazanacak.

Çağın Nabzı Teknolojiyle Tutulacak

Teknoloji ve Gelecek Topluluğu; yapay zekâ, robotik kodlama, dijital dönüşüm ve inovatif atölyelerle teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getirecek. Topluluk, üyelerini geleceğin mesleklerine hazırlayacak.

İyilik Dijitalleşiyor

Toplumsal faydayı dijital medya ile buluşturacak İyilik Topluluğu, gönüllülük faaliyetlerini sosyal medya kampanyalarıyla destekleyecek. Böylece hem sahada hem de ekranda iyiliğin çoğalmasına katkı sağlayacak.

Kadrajda Şehrin Hikâyeleri

Yeni Medya ve Fotoğrafçılık Topluluğu; Kahramanmaraş’ın sokaklarından doğal güzelliklerine, kültürel etkinliklerinden insan manzaralarına kadar pek çok konuyu kadrajına alacak. Gençlere fotoğrafçılık ve medya alanında hem teknik hem estetik gelişim fırsatları sunacak.