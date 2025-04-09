Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) veAile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Çocuklarda Dijital Farkındalık ve Bilinçli Teknoloji Kullanımı” ÇalıştayıKİÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. KİÜ’nün “Aile Dostu Üniversite” mottosu ve “2025 Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalıştayda, dijital dünyanın sakıncalı yönleri özelde çocuklar ve genelde tüm toplum bağlamında alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan KİÜ Rektörü İsmail Bakan, bireylerin mutluluğu ve güvenli bir yaşam sürebilmesi hem de toplumun daha güçlü bir yapıda yoluna devam etmesi açısından aile kurumunun önemine değindi. Ailenin en kıymetli varlıklarının ise çocuklar olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Bakan, KİÜ olarak çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikeleri öngörebilmek, bunlara karşı önlem almak için böyle bir çalıştaya imza attıklarını söyledi. Rektör Bakan, şöyle konuştu:

“Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 “Aile Yılı” olarak ilan edildi. Bunun üzerine çeşitli vizyon belgeleri ve çeşitli politikalarda çeşitli başlıklar belirlendi. Biz de İstiklal Üniversitesi olarak bir takım etkinlikler planladık ve planlamaya da devam ediyoruz. Tabi dijital dünyada yaşıyoruz. Dijitalleşme hemen her boyutuyla yaşamımızın her aşamasında bizleri etkiliyor. Tabi bu etkilenenler içerisinde en hassas grubu ise çocuklarımız oluşturuyor. Size bazı istatistikler vermek istiyorum. 6-15 yaş grubu çocuklarımızın yüzde 91,3’ünün internete erişimi var. Yüzde 66,1’inin sosyal medya kullanımı ile ilgili yaşamsal etkinlikleri var. Yani çocuklarımızın üçte ikisi bir şekilde sosyal medyayı kullanıyor. Yüzde 76’sının bir şekilde cep telefonu ya da akıllı telefonu var. İşte bu oranlara baktığımızda çocuklar dijital dünyanın içerisindeler mi? Evet.”

Çocukların yer aldığı, sıkça vakit geçirdiği bu dijital mecraların ve sosyal medya platformlarının tehlikeler yaratabileceğine dikkat çene Rektör Bakan, şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın sosyal medya kullanım amaçlarına da baktığımızda, ödev amaçlı burada bulunabiliyorlar, eğitim için bulunabiliyorlar. Bunun dışında video izlemek ya da oyun oynamak için buraları kullanıyorlar. Bu noktada şu hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir anne, bir baba çocuğuyla sokağa çıktığında ‘elimi bırakma, tehlikeyle karşılaşabilirsin’ diyor değil mi? Peki bu gerçek dünya. Sanal dünyaya geldiğimizde çocuk kendi odasında, bilgisayarının başında ya da cep telefonu elinde bir yerlerde geziniyor. Orada bir yolculuk yapıyor. Peki yolculuk yaparken doğru kişilerle mi arkadaşlık yapıyor, doğru bilgilere erişmek için mi uğraş veriyor, ya da o yolculuk esnasında nelerle karşılaşıyor.Dolayısıyla dijital farkındalıkların çocuklarımıza mutlaka öğretilmesi gerekiyor. Bunun öğretilmesi için de ailenin bilinçlendirilmesi, okullardaki öğretmenlerimizin bu alanda yetkinliklerinin artırılması ve tüm toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü bir çocuk sanal ortamda gezindiğinde çeşitli siber saldırılara uğrayabilir, siber zorbalıkla karşılaşabilir, mahrem bilgilerini farkında olmadan paylaşabilir, kimlik bilgilerini paylaşabilir. Dolayısıyla burayı yönetmek kolay değil. Ama en azından tüm toplumu daha bilinçli hale getirmek, başta çocuklarımız olmaküzere tüm toplumun dijital dünyada daha güvenli daha faydalı yol yürüyeceği ortamları oluşturmak, toplumumuzun refahı açısından çok kıymetli. Bu anlamda da ben “aile dostu üniversite” mottosuyla yapılan bu çalıştayı çok faydalı buluyorum. Çok kıymetli buluyorum. Çalıştay Onur Kurulu’nda yer alan Valimiz Sayın MükerremÜnüer’e Büyükşehri Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Nurettin Gökduman’a, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sayın Müslüm Ferdi Bozkurt’a ve düzenleme kurulunda yer alan hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Çalıştay Düzenleme Kurulu adına konuşan KİÜ Rektör Yardımcsı Prof. Dr. Burcu Erşahanise Aile Yılı kapsamında üniversiteler bağlamında ilk etkinliklerden birine imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çalıştayın önemine değinen Prof. Dr. Erşahan, şunları kaydetti:

“Dijital dünyadaki gelişmeler insan yaşamına büyük kolaylıklar sağlamakta, konfor alanımızı artırmakta, günlerce sürebilecek işlemler artık tek bir dokunuş ile gerçekleştirilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki her şeyin avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır. Dolayısıyla dijital dünyaya adım attığımızda bir farkındalık sahibi olmalı, teknolojiyi bilinçli olarak kullanmalıyız. Hele hele söz konusu olan çocuklarımız ise bu farkındalığımızı kat be kat artırmalıyız. Onları nasıl gerçek dünyanın olumsuzluklarından, zorbalıklarından koruyup muhafaza ediyorsak, benzer durumlarla dijital dünyada da karşılaşabileceklerini unutmamalıyız. İşte bu düşünceden hareketle, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mızın 2024-2028 Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda ve Cumhurbaşkanlığımızın “Aile Yılı” olarak belirlediği 2025’te, biz de “Aile Dostu Üniversite” ilkesi doğrultusunda çalışmalara imza atacağız.Birbirinden önemli bilimsel çalışmaların dile getirileceği çalıştayımızın başarılı geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Ardından, çalıştaya geçilirken, Dr. SemihaCömertoğlu Arslan, "Dijital Dünyada Çocuk Kalabilmek", Prof. Dr. Hatice Altun, "Aile İçi Dijital Kurallar ve Sağlıklı Teknoloji Kullanımı" ve Uzm. Dyt. Gülşah Erşan Yıldız tarafından "Çocuklarda Dijital Obezite Tehlikesi ve Ailede Yansımaları" konu başlıkları altında sunumlarını gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu,İl Müftü Vekili İbrahim İkbal, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan veİl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Akküncü ile akademik ve idari personel, kurum temsilcileri ve öğrencilerin katıldığı çalıştayın ilk oturumu belge takdimi ile son buldu. Çalıştayın ikinci ve üçüncü oturumlarında da konuya ilişkin bilimsel çalışmalar değerlendirildi.