‘Akademik Yıl Açılış Töreni’ne Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ) temsilen Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Gül, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kevser Cırık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yeni akademik yılın ülkemiz, özellikle öğrencilerimiz için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İlime, bilime verilen değer ne kadar büyükse bir ülkenin istikbali o kadar aydınlıktır. Bilgiyi üreten merkezler ise üniversitelerdir. Akademiler sadece bilgi aktarım yeri değil aynı zamanda ülkenin ihtiyacı olan fikri değerlendirmenin zeminidir.

Ülkeyi yönetmeyi devraldığımız günden beri gündemimizin başına eğitimi aldık. 76 üniversite sayısı 208'e ulaştı. Öğrenci sayısı 2 milyondan 7 milyonun üzerine çıktı. Her ilimize bir üniversite kurduk. Şu anda 81 vilayetimizin hepsinde bir üniversite var. Yükseköğrenim bütçesini 2,4 milyar liradan 341 milyar liraya getirdik. Yüzde 15 olan yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 50'ye ulaştı. Öğretim elemanı sayısı 185 bine çıktı. Böylece Türkiye öğretim elemanı sayısında OECD ülkeleri arasında 8. sıraya çıktı” dedi.

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar “Türkiye'nin uluslararası üniversite sıralamalarındaki gösterdiği ilerlemenin yükseköğretimde kaliteyi, yenilikçiliği, çeşitliliği ve rekabetçiliği teşvik eden yaklaşımlarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki üniversitelerin dünyadaki üniversite sıralamalarındaki yerine değinen Özvar, 12. Kalkınma Planı'nda ve YÖK'ün 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planlamasında, araştırma üniversiteleri başta olmak üzere 5 yıl içinde en az 2 üniversitenin ilk 200'e, en az 10 üniversitenin ilk 500'e ve en az 50 üniversitenin ise ilk 1000'e girmesini hedeflediklerini belirtti.

Tören, "Bireysel", "Kurumsal", "Özel Alan" ve "Özel Ödül" olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlenen YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ne layık görülen bilim insanlarına ve üniversitelerine ödüllerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi ile sona erdi.