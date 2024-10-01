Türkiye’de ruhsatsız silah kullanımının önüne geçmek için önemli bir adım atılıyor. AK Parti kurmayları ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni taslak, ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik caydırıcı cezalar getirecek. Ruhsatsız silah taşıyanlar artık tutuklu yargılanabilecek ve hapis cezalarının üst sınırı 5 yıla çıkarılacak. Ateşli silah, mermi ve silah parçalarını ülkeye sokan, satan veya bu işlere aracılık edenler 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası alacak.

Türkiye genelinde yılbaşından bu yana ele geçirilen 70 bin civarında ruhsatsız silah, sorunun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Yeni düzenlemeyle birlikte, ruhsatsız silah taşımak ve bu silahları elde etmek daha zor hale gelecek. AK Parti ve İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni taslak, ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik ciddi yaptırımlar getirecek. Yaklaşık bir yıllık çalışma sonucu ortaya çıkan taslak, ruhsatsız silah kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor.

CAYDIRICI HÂLE GETİRİLECEK

Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 70 bin civarında ruhsatsız silah ele geçirildi. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, bu silahların 7 bin 984’ü kurusıkı, 49 bin 879’u tabanca, 17 bin 884’ü av tüfeği, bin 369’u ise uzun namlulu silah. Ruhsatsız silahların büyük bölümü, parçaların veya aparatların ayrı ayrı alınıp, sonrasında birleştirilerek ateşli silah hâline getirilmesinden oluşuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da geçtiğimiz günlerde, ruhsatsız silahlarla ilgili cezaların caydırıcı hâle getirileceğini açıklamıştı.

AK Partili kurmaylar ile bakanlığın üzerinde çalıştığı taslak ile ruhsatsız silah taşıyanlara caydırıcı cezalar yolda. Mevcut mevzuata göre ruhsatsız silahı olana üç yıla kadar hapis cezası veriliyor, ancak tutuklama tedbiri uygulanmıyor. Yeni düzenleme ile ruhsatsız silah taşıyanlar tutuklu yargılanabilecek.

5 YILDAN 12 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Taslağa göre ateşli silahları, bunlara ait mermileri ve balistik öneme sahip veya monte edildiği ateşli silaha, vahim silah niteliği kazandıran parçaları ülkeye sokanlar, buna aracılık edenler ve satanlar, 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Kurusıkı olarak tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen silahı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak ateşli silah vasfına dönüştürenler de 5-12 yıl ceza alacak. Silaha, susturucu veya nokta atış özelliği olan aparatlar takanlara 24 seneye kadar hapis cezası verilecek.

Taslak ile ayrıca silahını kaybeden veya çaldıranlara da 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.