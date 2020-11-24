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Anadolu'da koronavirüs sıçraması bekleniyor

Koronavirüs salgınında İstanbul'da rahatlama Anadolu'da sıçrama geliyor. Kış aylarında yaşam Anadolu şehirlerinde genel yaşam biçimini nedeniyle koronavirüsün olumsuz sonuçlar doğuracağı ve özellikle yaşlıları etkileyeceği belirtildi. Prof. Dr. Kemalettin Aydın koronavirüsün seyrine ilişkin kritik son dakika uyarılarında bulunurken "Tedbirler rakamları azaltsa da Anadolu'da özellikle yaşlı vaka ve ölümlerini artıracak bir döneme girilebilir" dedi.

Anadolu'da koronavirüs sıçraması bekleniyor

Anadolu'da koronavirüs sıçraması bekleniyor

Koronavirüs salgınında İstanbul'da rahatlama Anadolu'da sıçrama geliyor. Kış aylarında yaşam Anadolu şehirlerinde genel yaşam biçimini nedeniyle koronavirüsün olumsuz sonuçlar doğuracağı ve özellikle yaşlıları etkileyeceği belirtildi. Prof. Dr. Kemalettin Aydın koronavirüsün seyrine ilişkin kritik son dakika uyarılarında bulunurken "Tedbirler rakamları azaltsa da Anadolu'da özellikle yaşlı vaka ve ölümlerini artıracak bir döneme girilebilir" dedi.

24 Kasım 2020 Salı 18:48
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Koronavirüs salgınında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gönüllülere uygulanmaya başlandığı açıklandı. Koronavirüste aşı ve tırmanışı engelleme amaçlı yeni tedbirlerin konuşulduğu günlerde uzman isimler tarafından önümüzdeki sürece dair kritik uyarılar da gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda çok önemli bir son dakika açıklaması da Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan geldi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, virüsün kalabalık ortamlardan, yakın mesafeler ve maskesizlikten beslendiğini, bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının, ilk haftada vaka düşüşlerini sağlayacak kadar, gözle görülür bir olumlu sonucu olacağını söyledi. Ancak Aydın eldeki veriler ve pandeninin seyrine ilişkin İstanbul'u bir süre sonra rahatlatacağı müjdesini verse de Anadolu'da korkutan sonuçların gelişeceğini ve asıl eğilmek gereken konunun bu olduğunu belirtti.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE İLK HAFTA DURAĞANA GEÇECEK İKİNCİ HAFTA DÜŞECEK

Prof. Dr. Aydın, "İstanbul başta olmak üzere tüm büyük şehirlerde vaka sayıları, ilk hafta durağana geçecek. İkinci haftada gerileme gözlenecek. Uzun masa sohbetlerini ortadan kaldıran her kuralın, olumlu sonuçlarını birlikte göreceğiz" diye konuştu.

ANADOLU İÇİN KRİTİK GÜNLER

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, aralıktan itibaren toplumsal bağışıklığın devreye girmesiyle salgının yayılma hızında bir gerileme beklediklerini ifade ederek şu son dakika uyarılarını sıraladı: "Önümüzdeki ay, örneğin İstanbul'da bağışıklık oranı daha da artacak. Ancak Anadolu için aynısı söylenemez. Kış nedeniyle kapalı mekânlar kullanılmaya başlayacak.

SOBALI ORTAMLAR, AYNI ALANLARIN KULLANIMI ARTACAK VE...

Isınma problemi, sobalı ortamlar, aile fertlerinin aynı alanı kullanması, çalışanların dışarı çıkıp girmesi gibi sebeplerden özellikle yaşlı nüfusta hastalanma oranı artacaktır. Bu nedenle yaşlısı fazla olan Anadolu'da önlemler çok sıkı tutulmalı.

Yaşlılarda vaka sayısı ve ölümlerde artış görülebilir. Önümüzdeki 2 ay, bu iller ve bu kişiler için çok kritik. Ailelerin masabaşı yemek saatlerini ayırmaları, dışarıdan gelenler ile evde kalanlar şeklinde ikili sisteme geçmeleri doğru olur."

AŞI UYGULANMAYA BAŞLANDI

Diğer yandan Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı. Daha önce sağlık çalışanlarına uygulanan aşı, Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin üst katında oluşturulan klinikte gönüllülere yapılıyor. Nevşehir'den aşı olmak için gelen 49 yaşındaki Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir hastalığı bulunmadığını, insanlığa faydalı olmak adına gönüllülüğe karar verdiğini söyledi. İşi dolayısıyla kalabalık ortamlarda bulunduğunu belirten Özmen, "Örnek olmak, bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak öncülük etmek istedim. Aşı olmama rağmen tedbirlere uymaya devam edeceğim." dedi.

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