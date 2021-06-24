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Aşı olanlar dikkat! Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı

ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran 30 yaş ve altı yetişkinlerde kalp iltihaplanmasına rastlandığı açıklandı. Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı ve ikinci dozdan sonra gögüs ağrısı olarak görüldüğü ifade edildi.

Aşı olanlar dikkat! Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı

Aşı olanlar dikkat! Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı

ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran 30 yaş ve altı yetişkinlerde kalp iltihaplanmasına rastlandığı açıklandı. Kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı ve ikinci dozdan sonra gögüs ağrısı olarak görüldüğü ifade edildi.

24 Haziran 2021 Perşembe 11:13
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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.

Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.

VAKALAR AŞIYI TAKİBEN ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.

Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi.

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