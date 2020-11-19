Bilim Kurulundan corona virüs tedbirleri hakkında kritik karar! "Vaka artışı 14 gün içinde gerilemezse..."

Koronavirüs tedbirlerinde çarpıcı bir son dakika haberi geldi. Haberin kaynağı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı. Bu toplantıda alınan kritik kararların gölgesinde kalan bir ayrıntı ortaya çıktı. Önümüzdeki süreç için bugünkü kararlardan daha ehemmiyetli olduğu dikkat çeken karara göre Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yürürlüğe giren yeni tedbirler işe yaramazsa farklı bir adım atılacak ve bu 2 haftada bir tekrar edecek. İşte son dakika haberinin detayları;

Edinilen bilgi ışığında Bilim Kurulunda kritik kararların alındığı son toplantıda bir konuda uzlaşma sağlandı. Buna göre Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, koronavirüse karşı getirilen kısıtlamaların etkisi 14 gün takip edilecek, virüsün yayılma hızı yavaşlamazsa, kademeli olarak yeni yasaklar devreye girecek.

İLK TEDBİRLERİN AMACI HASTANELERİN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ATMAK

Bilim Kurulunun hafta başı toplantısında, ilk etapta alınacak tedbirlerin yansımasının 10-14 gün içinde görüleceği, ortaya çıkacak tabloya göre aşama aşama yeni kısıtlamaların gündeme getirilmesi kararlaştırıldı. İlk tedbirler, hastanelerin üzerindeki baskıyı azaltma ve yüksek dalganın hızını kesme hamlesi olarak görülüyor. Bu dönemde özellikle virüsün kaynağı hâline gelen aynı evde yaşayanlar ile aynı iş yerinde çalışanlar arasındaki bulaşmanın önüne geçmek için vatandaşlara büyük görev düşüyor.

14 GÜNDE DÜŞÜŞ SAĞLANMAZSA BU KEZ İLK ADIM "TAM KAPATMA" OLACAK

Eğer 2 hafta sonra düşüş olmazsa, hafta sonu uygulanacak gece sokağa çıkma yasağının hafta içine de yayılması ya da hafta sonları 'tam kapatmaya' gidilmesi gibi daha sert son dakika tedbirleri alınacak.

KORONAVİRÜSTE POZİTİFLİK HER GÜN KENDİ REKORUNU KIRIYOR

Özellikle bu ay başından itibaren 'yüksek dalga' yaşandığı, resmî aktif vaka sayısının 50 binin üzerine çıktığı, ancak belirtisiz vakalarla bu sayının 500 binler civarında olduğu dile getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdiği son dakika haberinde Türkiye'de yapılan testlerin pozitif çıkma oranının nisanda yüzde 20, eylülde yüzde 10 olduğunu açıklamıştı. Kasım başından itibaren bu oranın nisan seviyesinin de üzerine çıktığı belirtiliyor.

İŞ YERLERİ VE EVLER RİSK BÖLGESİ OLDU!

Saha çalışmalarında virüsün bulaşma hızının çok yükseldiği, özellikle aynı ev içinde yaşayanlar ile aynı iş yerinde bulunanların virüsün bulaşmasının ana kaynağı olduğu belirlendi. Değerlendirmelerde "Mutlaka ev içi bulaşmaların önüne geçilmeli. Komşuluk, akraba ziyaretleri hâlâ sürüyor. Bir evde pozitif vaka tespit ediliyor, birkaç gün sonra diğer aile bireyleri ya da ziyarete gelenler de pozitif çıkıyor" denildi.

VAKA OLAN BİNALARDA UYARI LEVHASI!

Kimi şehirlerdeki "vakalı binalara uyarı levhaları" asılmasının güzel bir farkındalık olması sebebiyle diğer illerde de uygulanabileceği kaydedildi. Ev ziyaretlerinin ise il pandemi kurullarınca yasaklanması istendi.

Öte yandan, okulların 31 Aralık'a kadar kapalı kalmasının da hareketliliği azaltması bekleniyor. Okullarla ilgili de yıl başında tedbirler işe yaramazsa yeni son dakika kararları alınması gündemde.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: AŞI İÇİN RUHSAT VERİLEBİLİR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüse karşı geliştirilen aşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'nin başlarında olduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech'in Amerikan Pfizer şirketiyle ortak geliştirdiği aşıya ruhsatın aralık ayında verilmesinin yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

YERLİ AŞI NİSAN'DA

Bakan Koca verdiği son dakika bilgisinde aşının uygulanmaya başlaması halinde Türkiye'ye verilebilecek ilk partinin 1 milyon doz, gelecek yıl içerisinde ise 25 milyon doz olabileceğini duyurdu. Öte yandan Bakan Koca, 'yerli koronavirüs aşısının' ise nisan ayında devreye girebileceğini açıkladı.