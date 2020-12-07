Çocuklarda grip mikrobu ve covid birlikteliğine dikkat!

Büyükdereli, Her sonbaharda özellikle çocukluk çağında burun tıkanıklıkları, viral kaynaklı nezleler ve alerji mevsimi nedeniyle de alerjik burun tıkanıklıkları yaşanır. Bunlar Covid’le çok karışır. Dolayısıyla ailelerin panik yaşaması çok normaldir. Yine burnun tıkanması diğer mikropların yerleşmesine çocuğu açık hale getirir. Yani Covidin girişinde kolaylaştırabilir.

Yani influenza dediğimiz grip mikrobuyla covid birlikteliği sıktır. Çocuklarda da sıktır ama çocuklar erişkinler gibi ağır tablolarda geçirmiyorlar bu hastalıkları. O nedenle ailelerin çok kaygı içinde olmasına gerek yoktur. Ancak okulların açık olması hali bazı mikropların çok hızlı yayılmasına neden olmaktadaydı. Pandeminin özellikle şiddetinin çok arttırdığı vaka sayısının çok arttığı bu günlerde okulların ara vermiş olması tabiki doğru bir kavram oldu doğru bir karar oldu.

Zaten Sağlık Bakanlığı bütün ülkeyi aynı zamanda dünyanın diğer ülkeleriyle olan ilişkileri sayesinde de tüm dünyadaki Pandeminin durumunu, tetikleyicilerini, hangi koşullarda artıp azaldığını hepimizden daha iyi bilmektedir. Ben bir çocuk hekimi olarak oturduğum poliklinikten tek başıma bütün ülkeyi göremem bütün ülke için en doğru kararı kendi başıma veremem. Bunun için arada sizlere aykırı fikirler açıklayan meslektaşlarım ya da meslekle ilgisi olmayan meraklı insanlar olsa da bilimsel olana inanmak lazım.

Bu işle ilgili bir heyet Ankara da oturmuş dünya ilişkisi içerisinde genel akışı izleyip ona göre doğru kararları yüksek perdeden vermekte yani ülkeye tepeden bakmakta daha yüksekten ve daha doğru kararlar almaktadır. O nedenle Sağlık Bakanlığının aldığı kurallara uymak lazım ve çocuklarda da covidden çok aşırı korkmamak gerekiyor. Özellikle immün yetmezliği olanlar için tehlikedir. Kanser tedavisi görenler için tehlikedir. Onun dışında sadece alerjik nezlesi var ya da astımı var covid için tehlike oluşturuyor mu genellikle ekstra bir tehlike oluşturmaz.

Ancak yaşlılardan uzak durmak gerek özellikle bu dönemde çünkü çocuklar taşıyıcıdır. Portördür, Normal nezle gibi ayakta atlatırlar ancak Büyükdereli, yaşlılara bulaştırabilirler. O nedenle temastan kaçınalım, maske kullanımına ve hijyene dikkat edelim, sosyal mesafeye uygun hareket edelim.