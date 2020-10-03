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Doğumdaki hata engelli bıraktı!

İstanbul’da özel bir hastanede doğum yapan genç kadın, bebeğinin doktor hatası nedeniyle %97 oranında bedensel ve zihinsel engelli olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

Doğumdaki hata engelli bıraktı!

Doğumdaki hata engelli bıraktı!

İstanbul’da özel bir hastanede doğum yapan genç kadın, bebeğinin doktor hatası nedeniyle %97 oranında bedensel ve zihinsel engelli olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.

03 Ekim 2020 Cumartesi 13:16

Özü ailesi, doğum belgelerinde adı geçen doktorun doğum yaptırmadığını, o tarihlerde söz konusu doktorun Türkiye’de dahi olmadığını ve doğumu yaptıran doktorun hastane tarafından gizlendiğini ileri sürdü. Aile, hastane yetkililerinin hileli davrandığını belirterek 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Ayşegül Özü, İbrahim Özü çiftinin, 6 Ekim 2014 günü Özel Avrupa Hospital'da Mehmet Ali Özü adli bir bebekleri doğdu. Doğumunun ardından sağlık sıkıntısı yaşamadığı söylenen bebek, söz konusu hastaneden başka bir hastaneye sevk edilmesi gerektiği söylendi. Aileye yeterli açıklama yapılmadan, minik Mehmet Ali, solunum cihazına bağlı vaziyette ve bilinci kapalı şekilde Özel Bahat Hospital'a sevk edildi. Burada aile, sağlıklı olduğunu düşündüğü bebeğin hastane raporuna göre %97 oranında bedensel ve zihinsel engelli olduğunu öğrendi.

BEBEKLERİNİN ENGELLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİLER

Bebeklerinin, doğum esnasında zarar gördüğünden şüphelenen aile Özel Avrupa Hospital'a ihtarname göndererek doğum öncesi ve doğum sonrası tetkikler ile epikriz raporları talep etti. İddiaya göre hastane başhekimi Memet Ali Ceylan Erden'in cevapladığı raporlara göre bebeğin en iyi sağlık durumunda olduğu bildirilmişti. Bebek bilinci kapalı şekilde başka hastaneye sevk edilmesine rağmen gönderilen bu evrak sonrası aile, hastaneye 2. ihtarname gönderilerek ayrıntılı evraklar yeniden istendi. İddiaya göre ihtarnameye cevap olarak doğuma ait tüm evraklar gönderilmişti. Fakat 2. gönderilen evraklar ile ilk evraklar arasında farklılıklar vardı.

HASTANE EVRAKLARI ÇELİŞKİLİ, DOĞUM YAPTIRAN DOKTOR

İlk gönderilen evrakta çok iyi durumda olduğu belirtilen bebeğin, ikinci gönderilen evrakta çok kötüydü. Evraklarda doğumu yaptıran doktor olarak Dr. M. İrfan Elkin belirtilmesine rağmen, doğumda bulunan hemşire ve ebenin ifadesi ile doğumu yaptıran kişinin Dr. Bashar Yacoub olduğu belirtildi. Hatta iddiaya göre, Dr. M. İrfan Elkin'in pasaport kayıtlarına göre; Mehmet Ali'nin doğrduğu tarihte Türkiye sınırları içerisinde bile değildi. Doğumun hangi doktor tarafından gerçekleştirildiği bile muammalıyken bebeğin, ilk gönderilen evraklarda doğumun saati 03:49 iken, ikinci gönderilen evrakta doğum saati olarak 12:00 yazıyordu.

1 MİLYONLUK TAZMİNAT

Aile çelişkili evraklar ardından savcılığa suç duyurusunda bulunup, taksirle yaralama ve belgede özel sahtecilik suçlarından dolayı bebeğin engelli kalmasında kusuru bulunan şahısların cezalandırılmasını istedi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma devam ederken, aile Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, hastaneden 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat talep etti.

AVUKAT SABAHA KONUŞTU

SABAH'a konuşan Özü ailesinin avukatı Bahadır Pars 'Yapılan bu hata yeni doğmuş bir çocuğun geriye kalan ömrünü %97 engelli kalarak geçirmesine sebep olmuştur. Mehmet Ali Özü, yaşıtları gibi eğitim alamayacak ve bir meslek sahibi olamayacaktır. Ömrünü ailesine bağlı kalarak geçirmek zorundadır. Mehmet Ali'nin tedavi ve eğitim masrafları, ekonomik durumu iyi olmayan ailesini daha güç bir duruma sokmaktadır. Ailenin yıllardır yaşadığı üzüntü tarif edilemez' şeklinde konuştu.

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