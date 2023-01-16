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Fedakar anne ve baba çocukları için böbreklerini bağışladı!

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla Şanlıurfalı Yılmazer ile Kahramanmaraşlı Göl ailesinin kızları Zeynep Yılmazer ve Neslihan Göl, çapraz nakille sağlığına kavuştu.

Fedakar anne ve baba çocukları için böbreklerini bağışladı!

Fedakar anne ve baba çocukları için böbreklerini bağışladı!

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla Şanlıurfalı Yılmazer ile Kahramanmaraşlı Göl ailesinin kızları Zeynep Yılmazer ve Neslihan Göl, çapraz nakille sağlığına kavuştu.

16 Ocak 2023 Pazartesi 13:12

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve yaşamını diyalize bağlı olarak sürdüren Zeynep Yılmazer ve Neslihan Göl’ün imdadına anne ve babası yetişti. Aile içinde kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle 26 yaşındaki Zeynep Yılmazer’e, Neslihan Göl’ün babası Hüseyin Göl (49), 24 yaşındaki Neslihan Göl’e ise Zeynep Yılmazer’in annesi Fidan Yılmazer (48), böbreğini bağışladı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Nefroloji Bölümünden Doç. Dr. Mehtap Akdoğan, Göl ve Yılmazer ailelerinin yolunun SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde kesiştiğini ve başarılı çapraz nakil sayesinde Şanlıurfa'dan gelen anne-kız ile Kahramanmaraş'tan gelen baba-kızın hayatının değiştiğini söyledi.

DİYALİZDEN KURTARDIK

Tıbbi nedenlerle aile içinden bağışla nakil olamayınca hastaları çapraz böbrek nakli ile diyalizden kurtardıklarını belirten Doç. Dr. Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kahramanmaraş’tan hastanemize başvuran Neslihan Göl, Fokal Segmental Glomerüloskleroz (FSGS) hastalığı nedeniyle böbreklerini kaybetmişti. Babası, kızı için böbreklerinden birini bağışlamaya razıydı fakat FSGS’de aile içinden olan nakillerde, erken dönemde nakil böbreklerde aynı hastalığın tekrarlama ihtimali vardır. Neslihan Hanımın kan grubu A Rh (+), babasının kan grubu ise 0 (+) olduğu belirlendi.

Şanlıurfa’dan merkezimize altı ay önce başvuran Zeynep Yılmazer’e ise annesi böbreğini bağışlamak istedi. Zeynep Hanımın kan grubu 0 Rh (+) fakat annesini kan grubu A (+) idi. Yılmazer ailesinin çapraz listemize alıp beklemelerini istedik.

Organ nakli ekibi olarak, Genel Cerrahi ve Nefroloji Bölümümüzün yaptığı değerlendirmeler sonucu iki aile arasında çapraz nakil yapmanın uygun olacağı kararına vardık. Her iki hastamız ve organ bağışçılarının durumu, verdiğimiz doğru kararın ve başarımızın da bir göstergesidir.”

DOÇ. DR. YÜCEL YÜKSEL

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi /Organ Nakil Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yücel Yüksel ise böbrek hastası iki gencin ailelerinin verdiği kararla hayatlarını daha sağlıklı bir şeklide sürdüreceklerini kaydetti.

“Yapılan immünolojik tetkiklerde nâkile engel bir durum saptanmayınca hastalarımızı SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan Hocamız ile ameliyata aldık” diyen Doç. Dr. Yüksel, çapraz nakil ilgili şu süreciyle ilgili bilgileri paylaştı:

“ Saat 13.00’de başlayan ameliyatlar 16.00’da bitmişti. Verici ameliyatları laparoskopik olarak kapalı yöntemle yapılmış ve cerrahi ekibimiz üç saatte dört zor ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.

Vericiler üçüncü günde, alıcılar ise beşinci günde sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. Gaziantep’te ve hastanemizde ikinci kez çapraz böbrek naklini ekip olarak başarıyla tamamladık. Emeği geçen herkesin eline sağlık.”

HASTA ZEYNEP YILMAZER

Şanlıurfa’da yaşayan ve bir kamu kurumunda memur olan Zeynep Yılmazer (26), “2010 yılında hipertansiyon rahatsızlığım vardı. Düzenli kontrolleri olmama rağmen bir süre sonra böbreğim zarar gördüğü için diyalize alındım ve doktorlarım beni SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne yönlendirdi” dedi.

Çapraz böbrek nakline başvurduğunu ama ailesinde kan uyuşmazlığından dolayı böbrek nakli olamadığını anlatan Yılmazer, şöyle devam etti:

“İlk başvuruda doku uyumu olmadığı için diğerinde ise karşı taraf vazgeçince ameliyat olamadım. Sonra tekrar hastanemize başvurduğumuzda, Göl ailesinin de aynı sorunu yaşadığını öğrendik. Nakilden önce haftada 3-4 gün 4-5 saat diyalize gidiyordum ve idrara çıkmakta zorlanıyordum. Ameliyattan 12 saat sonra bile kendimi çok rahat hissettim.”

HASTA NESLİHAN GÖL

Kahramanmaraş’ta yaşayan ev hanımı Neslihan Göl de (24), beş yıldır böbrek hastası olduğunu vurgulayarak, “Bir buçuk yıldır periton diyalizi yapıyorum. Nakil olmadan önce sosyal hayata uyum aşamasında zorluk hissediyordum” diye konuştu.

“İdrara düzenli çıkamıyordum ve periton yapabilmek için sürekli bir yerlere yetişmek zorunda hissediyordum” diyen Göl, duygularını şöyle dile getirdi:

“SANKO Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nden çapraz nakil için haber geldiğinde çok mutlu oldum. Çapraz nakille Hüseyin Göl Bey’in bana böbreğini bağışlamasıyla bir gün bile sürmeden normal yaşamıma döndüm. Tüm hekimlerimize ve organ nakli merkezi çalışanlarına minnettarım.”

FİDAN YILMAZER

Zeynep Yılmazer’in annesi ve beş çocuk annesi Fidan Yılmazer (48), kızının beş senedir böbrek hastalığıyla mücadele ettiğine dikkat çekerek, “Buradan haber gelince dünyalar bizim oldu. Kızım yıllardır acısını çektiği rahatsızlığından SANKO Üniversitesi Hastanesi sayesinde 24 saatte kurtuldu. Böbreğimle bir başka hastanın hayat bulması ayrıca beni çok mutlu etti. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN GÖL

Kızını Neslihan Göl’ün beş yıl önce böbrek rahatsızı olduğunu öğrendiklerinde çok üzüldüklerini ve hastalığın çaresini ararken SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduklarının altını çizen baba Hüseyin Göl (49), şunları anlattı:

“Nakil olacağını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Kızım böbreği benden alacaktı ama kan uyuşmazlığı sorunundan dolayı, çapraz nakil yapılmasına karar verildi. Bu durumda Yılmazer ailesiyle tanıştık. Çapraz nakille her iki ailede de mutlu oldu. SANKO Üniversitesi Hastanesi’ne, hekimlerine ve bize ilgilerini hiç esirgemeyen tüm personele teşekkür ederiz.”

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Fedakar Anne Ve Baba çocukları Için Böbreklerini Bağışladı!
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