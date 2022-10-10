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Hastane randevularında yeni dönem başladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi. Atılan bu adımın son dönemlerde hastanelerde artan yoğunluğu azaltıp azaltmayacağı merak ediliyor.

Hastane randevularında yeni dönem başladı!

Hastane randevularında yeni dönem başladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyaz Reform kapsamında, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulünün başladığını bildirdi. Atılan bu adımın son dönemlerde hastanelerde artan yoğunluğu azaltıp azaltmayacağı merak ediliyor.

10 Ekim 2022 Pazartesi 13:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Beyaz Reform' kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin Twitter'daki hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İSTEK BAĞLI HASTA KABULÜNÜ MÜMKÜN HALE GETİRDİK"

Bakan Koca, "Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alınan hekim randevularının arasında en az 10 dakika olmasını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla sistem 10 dakikadan kısa süreyi kabul etmez. Muayene süreleri hekime ve branşın özelliğine göre değişir. Hekimlerin hastalarla yeterince ilgilenebilmesi, hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda vermesi açısından, kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı buluyoruz. Bilinen nedenlerle artan hasta talebi için ise mesai sonrası, teşvikle, isteğe bağlı hasta kabulünü mümkün hale getirdik" dedi.

"YEDEK RANDEVU AÇILMASINA İZİN VERİLDİ"

Bakan Koca, MHRS üzerinden doktor randevusu alan her 100 kişiden ortalama 30'unun gelmediğini vurgulayarak, "Bu durum, çalışanlarımızın zaman kaybına, randevu için bekleyen hastaların sağlık hizmetlerinin gecikmesine yol açıyor. Eğer doktora gelmeyecekseniz, randevu tarihinden en az 2 gün önce MHRS'ye girip, randevunuzu iptal edin. Bu davranış sağlık sistemine karşı görevinizdir. Doktorlarımızın, randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için hastanelerimizin yedek randevu açmasına izin verilmiştir. Açılan yedek randevuların, randevusuna gelmeyen hasta oranının altında olması şartı vardır. Hastaneler, saat başı en çok 1 yedek randevu açabilir. Yedek randevular MHRS üzerinden alınmaktadır. Uygulama geçici ve hekimlerin isteğine bağlıdır" açıklamasında bulundu.

"EKSİK ARAYAN TUTUMUN FAYDASI YOK"

Bakan Koca, 'Beyaz Reform'a yönelik eleştirilere ilişkin ise "Sağlık sistemi özgül ağırlığı çoktan düşmüş iddialarla eleştirilmemeli. Sonuçları, kendini gösteren Beyaz Reform'u hedef alan, eksik arayan tutumun faydası yok. Mevcut sorunlar geçicidir. Reformun yerleşmesi ve yeni tedbirlerle bunlar da çözülecektir" dedi.

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Hastane Randevularında Yeni Dönem Başladı!
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