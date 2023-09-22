Kahramanmaraş acil hastane projesi başlıyor! 150 günde tamamlanacak!

Kahramanmaraş'a acil durum hastanesi inşa edilmesi planı açıklandı.

Yapılacak olan ihale 29 Eylül tarihinde gerçekleşecek ve çalışmaların hemen başlatılacağı belirtildi. Hastane inşaatının sadece 150 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Toplamda 400 yatak, 70 poliklinik, 12 ameliyathane ve 80 yoğun bakım yatak kapasitesine sahip olacak.

Konu hakkında bilgi veren Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, "Kahramanmaraş'ın sağlık altyapısını güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Merkez Acil Durum Hastanesi, şehrimizin batısında Adana yoluna bağlanan kavşakta yer alacak. İhale süreci 29 Eylül Cuma günü başlayacak. Şimdiden Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun" dedi.